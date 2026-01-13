Alerta en Mendoza por 48 horas: fuertes tormentas llegan esta semana

Fuertes tormentas llegan a lo largo de esta semana a la provincia de Mendoza. El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes tormentas en varias partes de la provincia. A continuación te contaremos las medidas que debes tomar para cuidarte de la llegada de este fenómeno.
Alerta en Mendoza
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes tormentas a los departamentos de Malargüe, San Rafael y General Alvear el día miércoles 14. El jueves 15 se emitió un alerta por fuertes tormentas a La Paz, Lavalle, San Martín y Santa Rosa.
El área será afectada lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que podrían ser superados en forma puntual.
Según el Servicio Meteorológico Nacional, la alertas amarillas significan posibles fenómenos con capacidad de daño. Lo que puede significar la interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Con este nivel de alerta, la población debería estar atenta e informarse, ya que el evento monitoreado podría requerir algún tipo de acción en el corto o mediano plazo.
La alerta amarilla es la más común y es de esperar que surja en más del 90 % de las alertas emitidas. Esto no significa que no se registren eventos cuya intensidad sea severa, especialmente cuando se tratan de fenómeno como tormentas.
Recomendaciones
El Servicio Meteorológico Nacional comparte las medidas que se deben tomar para cuidarse de las fuertes tormentas
- Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios.
- Mantenete alejado de artefactos eléctricos y evitá el uso de teléfonos con cable.
- Si estás viajando, quedate en el interior del vehículo. Los automóviles ofrecen una excelente protección.
- Evitá circular por calles inundadas o afectadas. Si hay riesgo de que el agua ingrese en tu casa, cortá el suministro eléctrico.
- En caso de que vos o alguien más se vea afectado por este fenómeno, comunicate con los organismos de emergencias locales. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.