La extensa región de América Latina siempre ha estado atravesada por rutas. Desde los caminos indígenas hasta las líneas ferroviarias del siglo XX, el territorio fue pensado como puente, como paso, como promesa.
El país de América Latina que mueve millones de toneladas de tierra y crea una ruta que supera al canal de Panamá
Hoy, en un mundo donde las cadenas de suministro se reconfiguran y las tensiones entre potencias empujan a buscar alternativas logísticas, América Latina vuelve a ocupar un lugar estratégico. Ya no solo como proveedor de materias primas, sino como espacio clave para conectar océanos, mercados y regiones enteras con rutas claves.
En ese mapa en movimiento, México aparece con una apuesta concreta y ambiciosa, se trata del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Es un proyecto de infraestructura multimodal impulsado por el Estado mexicano para conectar el océano Pacífico con el Golfo de México a través del punto más angosto del país. A diferencia del Canal de Panamá, esta ruta, no es una vía marítima, sino un “canal seco”, donde el traslado de mercancías se realiza por tierra.
Este corredor de América Latina une el puerto de Salina Cruz, en Oaxaca, con el puerto de Coatzacoalcos, en Veracruz, mediante una red integrada de ferrocarriles, carreteras, puertos modernizados y plataformas logísticas. El eje central es la rehabilitación del histórico Ferrocarril del Istmo, ahora adaptado para el transporte de contenedores y carga pesada en tiempos competitivos.
La importancia de esta nueva ruta clave de América Latina
Más que una obra nacional, el Corredor Interoceánico refleja una tendencia más amplia en América Latina. Revalorizar su posición geográfica en un mundo fragmentado.
Si logra consolidarse, el Istmo de Tehuantepec puede convertirse en una pieza clave del comercio hemisférico, demostrando que América Latina no solo exporta recursos, sino que también construye rutas, conecta océanos y redefine su lugar en la economía global.
Esta ruta monumental se caracteriza por
- una extensión aproximada de 303 kilómetros, entre Coatzacoalcos y Salina Cruz
- fue diseñada para soportar ejes de hasta 27 toneladas, habilitando el traslado de carga industrial, energética y contenedores.
- cada Polo de Desarrollo cuenta con hectáreas definidas (entre 80 y más de 500 ha), con uso de suelo ya autorizado para actividades industriales y logísticas.
- el objetivo es doble de esta ruta clave, por un lado, ofrecer una alternativa regional al Canal de Panamá y, al mismo tiempo, dinamizar el desarrollo del sur-sureste mexicano, una de las zonas históricamente más postergadas de este país de América Latina.