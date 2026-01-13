Hoy, en un mundo donde las cadenas de suministro se reconfiguran y las tensiones entre potencias empujan a buscar alternativas logísticas, América Latina vuelve a ocupar un lugar estratégico. Ya no solo como proveedor de materias primas, sino como espacio clave para conectar océanos, mercados y regiones enteras con rutas claves.

_Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (2)

El país de América Latina que mueve millones de toneladas de tierra y crea una ruta que supera al canal de Panamá

En ese mapa en movimiento, México aparece con una apuesta concreta y ambiciosa, se trata del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Es un proyecto de infraestructura multimodal impulsado por el Estado mexicano para conectar el océano Pacífico con el Golfo de México a través del punto más angosto del país. A diferencia del Canal de Panamá, esta ruta, no es una vía marítima, sino un “canal seco”, donde el traslado de mercancías se realiza por tierra.