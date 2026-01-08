¿Tu perro entiende más de lo que creés? El hallazgo sobre mascotas que sorprende a los científicos

Durante años se creyó que los perros solo podían aprender palabras a través del entrenamiento directo. Pero una nueva investigación científica acaba de desafiar esa idea y abre una pregunta fascinante para millones de personas que conviven con una mascota: ¿los animales entienden más de lo que imaginamos?
Un estudio reciente publicado en la revista Science reveló que un grupo reducido de perros con habilidades excepcionales puede aprender el nombre de nuevos objetos simplemente escuchando conversaciones humanas, sin necesidad de interacción directa ni refuerzo inmediato.
Cuando la mascota aprende escuchando
Los investigadores estudiaron a diez perros con una capacidad poco frecuente: ya conocían el nombre de decenas, e incluso cientos de juguetes. Durante el experimento, los perros observaron a sus dueños hablar sobre un juguete nuevo con otra persona. Luego, debían identificar ese objeto entre muchos otros.
Siete de los diez perros lograron reconocer correctamente el juguete solo por haber escuchado la conversación. Algunos incluso lo hicieron cuando el objeto estaba fuera de su vista, dentro de una caja opaca.
“Es la primera vez que vemos que un grupo específico de perros puede aprender etiquetas escuchando interacciones ajenas”, explicó Shany Dror, autora del estudio e investigadora de la Universidad Eötvös Loránd (Hungría) y la Universidad de Medicina Veterinaria de Austria.
Animales, lenguaje y un cerebro más complejo de lo esperado
Esta capacidad no es común en el reino animal. Hasta ahora, solo algunas especies como loros y grandes simios habían demostrado aprender palabras por “escucha indirecta”. En humanos, este mecanismo es clave en la infancia temprana.
Sin embargo, estos perros son adultos, lo que sugiere que los mecanismos cerebrales detrás de esta habilidad son distintos a los humanos, pero igualmente complejos.
Para la experta en cognición animal Heidi Lyn, de la Universidad del Sur de Alabama, el hallazgo confirma algo que la ciencia empieza a aceptar: los animales tienen capacidades cognitivas mucho más avanzadas de lo que solemos creer.
Los investigadores aclaran que se trata de un grupo muy pequeño de perros superdotados. No todas las mascotas aprenderán palabras mientras descansan debajo de la mesa.
Fuente: AP News.