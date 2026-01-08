¿Tu perro entiende más de lo que creés? El hallazgo sobre mascotas que sorprende a los científicos

perros mascotas freepik (1) Durante el experimento, los perros observaron a sus dueños hablar sobre un juguete nuevo con otra persona. Crédito: Freepik.

Siete de los diez perros lograron reconocer correctamente el juguete solo por haber escuchado la conversación. Algunos incluso lo hicieron cuando el objeto estaba fuera de su vista, dentro de una caja opaca.

“Es la primera vez que vemos que un grupo específico de perros puede aprender etiquetas escuchando interacciones ajenas”, explicó Shany Dror, autora del estudio e investigadora de la Universidad Eötvös Loránd (Hungría) y la Universidad de Medicina Veterinaria de Austria.

Animales, lenguaje y un cerebro más complejo de lo esperado

Esta capacidad no es común en el reino animal. Hasta ahora, solo algunas especies como loros y grandes simios habían demostrado aprender palabras por “escucha indirecta”. En humanos, este mecanismo es clave en la infancia temprana.

Sin embargo, estos perros son adultos, lo que sugiere que los mecanismos cerebrales detrás de esta habilidad son distintos a los humanos, pero igualmente complejos.

perros mascotas freepik (2) La ciencia empieza a aceptar: los animales tienen capacidades cognitivas mucho más avanzadas de lo que solemos creer. Crédito: Freepik.

Para la experta en cognición animal Heidi Lyn, de la Universidad del Sur de Alabama, el hallazgo confirma algo que la ciencia empieza a aceptar: los animales tienen capacidades cognitivas mucho más avanzadas de lo que solemos creer.

Los investigadores aclaran que se trata de un grupo muy pequeño de perros superdotados. No todas las mascotas aprenderán palabras mientras descansan debajo de la mesa.