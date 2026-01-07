Durante 40 años tuvieron casados, él sacrificó a sus perros y ella lo apuñaló

Según se expuso en el juicio, Keith aseguró que los perros eran “ruidosos” y “mordían”, lo que hacía imposible mantenerlos en su pequeño departamento. Al ser consultado por su exesposa, le confesó que los había sacrificado porque no logró reubicarlos.

La reacción fue inmediata y violenta. Clare salió de su auto con un cuchillo y lo apuñaló dos veces, una en el pecho y otra en el abdomen. Durante el ataque, también lo mordió en un brazo mientras él intentaba defenderse.

perros2 Asesino de perros. Este es Keith, el hombre que fue asesinado por exesposa porque mató a sus cachorros. tn.com.ar

Keith cayó al suelo gravemente herido y comenzó a gritar pidiendo ayuda. Vecinos alertados por la escena intervinieron, lograron desarmar a la mujer y dieron aviso a la policía. Uno de ellos, médico, le brindó los primeros auxilios hasta la llegada de la ambulancia.

Durante el juicio en el Norwich Crown Court, se reprodujo el llamado al 911. En la grabación se escucha a Clare gritar: “Vos mataste a mis perros, sos un hombre horrible”, mientras Keith alcanza a decir: “Me apuñaló”.

La mujer fue detenida en el lugar y reconoció ante la policía: “Él mató a mis perros, simplemente vi todo rojo”. Clare Bridger enfrenta cargos por intento de asesinato, aunque admitió haber herido a su exesposo con intención. El proceso judicial continúa y permanece bajo custodia a la espera de definiciones.

