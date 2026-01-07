Durante 40 años tuvieron casados, él sacrificó a sus perros y ella lo apuñaló

Una mujer mató a su exesposo luego de que éste apuñalara a sus perros porque eran ruidosos. La pareja atravesaba una separación luego de estar casados 40 años.
Un episodio tan brutal como inesperado sacudió a Bramerton, Norfolk, en el Reino Unido. Clare Bridger, de 64 años, fue acusada de intentar asesinar a su exesposo luego de enterarse de que él había sacrificado a los dos perros que compartían durante su matrimonio de cuatro décadas.
El hecho ocurrió el 17 de julio de 2025, cuando la mujer se presentó en la casa de Keith Bridger para reclamarle el pago de una sesión de mediación, en medio del proceso de separación que atravesaba la pareja. Los animales, adoptados en 2020 y 2021, habían quedado al cuidado del hombre tras la mudanza de Clare.
Según se expuso en el juicio, Keith aseguró que los perros eran “ruidosos” y “mordían”, lo que hacía imposible mantenerlos en su pequeño departamento. Al ser consultado por su exesposa, le confesó que los había sacrificado porque no logró reubicarlos.
La reacción fue inmediata y violenta. Clare salió de su auto con un cuchillo y lo apuñaló dos veces, una en el pecho y otra en el abdomen. Durante el ataque, también lo mordió en un brazo mientras él intentaba defenderse.
Keith cayó al suelo gravemente herido y comenzó a gritar pidiendo ayuda. Vecinos alertados por la escena intervinieron, lograron desarmar a la mujer y dieron aviso a la policía. Uno de ellos, médico, le brindó los primeros auxilios hasta la llegada de la ambulancia.
Durante el juicio en el Norwich Crown Court, se reprodujo el llamado al 911. En la grabación se escucha a Clare gritar: “Vos mataste a mis perros, sos un hombre horrible”, mientras Keith alcanza a decir: “Me apuñaló”.
La mujer fue detenida en el lugar y reconoció ante la policía: “Él mató a mis perros, simplemente vi todo rojo”. Clare Bridger enfrenta cargos por intento de asesinato, aunque admitió haber herido a su exesposo con intención. El proceso judicial continúa y permanece bajo custodia a la espera de definiciones.
Fuente: tn.com.ar