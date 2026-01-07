Ni banana, ni manzana: la fruta que debes darle a tu perro y es recomendada por veterinarios

Todos estos ayudan a combatir el envejecimiento y a fortalecer el sistema inmunológico de tu perro, además de ser un snack natural para los días de calor al estar mayoritariamente compuesto por agua.

Desde el punto de vista de la salud digestiva y cardiovascular, el tomate aporta fibra que favorece el tránsito intestinal y potasio, un mineral esencial para el correcto funcionamiento de los músculos y la regulación de la presión arterial del perro.

Sin embargo, esta recomendación viene de la mano de una advertencia, sobre todo con las partes verdes de esta fruta. Lejos de ser un beneficio, esta parte es totalmente tóxica para las mascotas.

tomate, perro El tomate puede aportarle grandes beneficios a tu perro.

En el caso de ser ingerida, esta parte del tomate puede provocar vómitos, diarreas, debilidades y problemas cardíacos. Por eso, debes asegurarte que la fruta esté completamente madura.

Para que sea beneficioso, el tomate debe ser un complemento a la alimentación del perro, y no debe reemplazar al alimento tradicional bajo ningún concepto.

Cuáles son las frutas que pueden comer los perros