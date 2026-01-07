Ni banana, ni manzana: la fruta que debes darle a tu perro y es recomendada por veterinarios

El tomate es una fruta que aporta grandes beneficios para la salud, pero lo cierto es que los mismos no solo se pueden ver reflejados en el cuerpo humano. Sucede que algunos veterinarios recomiendan el consumo del mismo en los perros.
El perro que coma tomate habitualmente, siempre que esté maduro, sea en pequeñas cantidades y sin partes verdes, tendrá grandes y numerosos beneficios.
Tomate, la fruta que debes darle a tu perro para mejorar su salud
El tomate maduro se recomienda para los perros principalmente por su densidad nutricional y bajo aporte calórico, ya que es una excelente fuente de antioxidantes naturales.
Todos estos ayudan a combatir el envejecimiento y a fortalecer el sistema inmunológico de tu perro, además de ser un snack natural para los días de calor al estar mayoritariamente compuesto por agua.
Desde el punto de vista de la salud digestiva y cardiovascular, el tomate aporta fibra que favorece el tránsito intestinal y potasio, un mineral esencial para el correcto funcionamiento de los músculos y la regulación de la presión arterial del perro.
Sin embargo, esta recomendación viene de la mano de una advertencia, sobre todo con las partes verdes de esta fruta. Lejos de ser un beneficio, esta parte es totalmente tóxica para las mascotas.
En el caso de ser ingerida, esta parte del tomate puede provocar vómitos, diarreas, debilidades y problemas cardíacos. Por eso, debes asegurarte que la fruta esté completamente madura.
Para que sea beneficioso, el tomate debe ser un complemento a la alimentación del perro, y no debe reemplazar al alimento tradicional bajo ningún concepto.
Cuáles son las frutas que pueden comer los perros
- Manzana: buena para la digestión y astringente (sin semillas).
- Arándanos: ricos en antioxidantes y fortalecen el sistema inmunológico.
- Fresa: fuente de vitamina C y antioxidantes, buenas para la piel.
- Sandía y Melón: ideales para hidratarse en verano, sin pepitas ni corteza.
- Pera: alto contenido en agua y fibra, ayuda al tránsito intestinal.
- Plátano: aporta potasio y fibra, útil para la digestión en pequeñas porciones.
- Mango: rico en vitaminas y fibra, ayuda a la digestión.
- Piña: aporta vitaminas y es digestiva.
- Naranja: fuente de vitamina C y antioxidantes.
- Frambuesas y Moras: ricas en antioxidantes y bajas en calorías, pero moderar por el xilitol.
- Papaya: contiene papaína, que ayuda a la digestión.