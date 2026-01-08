Inicio Sociedad Rescate
En Guaymallén

Impresionante rescate de 7 cachorros entre una protectora y los Bomberos del Cuartel Central

Una perra y sus cachorros se refugiaron en una acequia por las lluvias y quedaron atrapados por la crecida del agua en Guaymallén. El rescate duró horas

Soledad Segade
Por Soledad Segade [email protected]
Gracias a Celeste se logró el rescate de 7 cachorros y su mamá que se habían metido dentro de una acequia para resguardarse de la lluvia. Foto: Gentileza Salvando Patas.

Gracias a Celeste se logró el rescate de 7 cachorros y su mamá que se habían metido dentro de una acequia para resguardarse de la lluvia. Foto: Gentileza Salvando Patas.

Una protectora de animales hizo todo lo posible durante varias horas para lograr el rescate de 7 cachorros y a su mamá. Los perros se habían refugiado de la lluvia dentro de una acequia de Guaymallén, pero quedaron atrapados por la crecida del agua.

La ONG Salvando Patas hacía días que pedía ayuda para atrapar a una perra que tenía a sus 7 crías en la calle, en Guaymallén, pero que no dejaba que la agarraran. El objetivo era castrar a la madre y poner al resguardo a sus bebés hasta conseguirles un hogar.

rescate perros acequia guaymallén 4
La perra estaba por la zona de Villa Nueva, en Guaymall&eacute;n, con sus cachorros. Se metieron dentro de una acequia y montaron un rescate para sacarlos.

La perra estaba por la zona de Villa Nueva, en Guaymallén, con sus cachorros. Se metieron dentro de una acequia y montaron un rescate para sacarlos.

Pero en la noche del miércoles, la perra con sus cachorros se metió dentro de una acequia en calles Libertad y Nº 1, en Villa Nueva, para refugiarse de las intensas lluvias que ocurrieron en la noche y en la madrugada de este jueves.

Allí fue cuando algunas personas advirtieron que los perros no podían salir y tampoco los podían sacar por lo pequeño del lugar donde se habían escondido.

Un operativo de rescate impactante

Salvando Patas hizo posteos en sus redes durante la madrugada en los que pedían ayuda para sacar a los perros de la acequia. Ya habían llamado varias veces a los Bomberos Voluntarios de Guaymallén, pero no tenían respuesta.

En una oportunidad les dijeron que debían esperar hasta las 8 de la mañana que cambiara la guardia. Ante la desesperación para rescatar a los animales con vida llamaron al 911.

rescate perros acequia guaymallén 5
Bomberos del Cuartel Central axiliaron a los perros.

Bomberos del Cuartel Central axiliaron a los perros.

Los Bomberos del Cuartel Central fueron quienes llegaron en la mañana de este jueves. Cuando vieron en lugar donde estaban los perritos se dieron cuenta que era imposible llegar hasta allí debido a que el espacio era muy pequeño.

rescate perros acequia guaymallén 3
Otra imagen del rescate de los perritos aqu&iacute; con la valiente acci&oacute;n de Celeste.

Otra imagen del rescate de los perritos aquí con la valiente acción de Celeste.

Pero hasta el lugar llegó Celeste, una joven que colabora con la organización Salvando Patas. Se ofreció para ayudar en lo que fuese, y se dieron cuenta que por su contextura física pequeña podía llegar hasta donde estaban los cachorros para sacarlos.

Sin dudarlo se puso un traje blanco para resguardar su ropa y su piel del barro y la mugre. Los Bomberos ataron una cuerda a sus pies y ella se metió con valentía dentro de la acequia y avanzó hasta donde estaban los perros.

rescate perros acequia guaymallén
A salvo. La perra y sus cachorros.

A salvo. La perra y sus cachorros.

Así fue como hizo varios viajes para agarrar a los animales y ponerlos al resguardo sanos y salvos. Cuando ella avisaba, los Bomberos tiraban de la cuerda y la sacaban. El operativo de rescate terminó a las 10.30 de este jueves.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar