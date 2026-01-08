Impresionante rescate de 7 cachorros entre una protectora y los Bomberos del Cuartel Central

Allí fue cuando algunas personas advirtieron que los perros no podían salir y tampoco los podían sacar por lo pequeño del lugar donde se habían escondido.

Un operativo de rescate impactante

Salvando Patas hizo posteos en sus redes durante la madrugada en los que pedían ayuda para sacar a los perros de la acequia. Ya habían llamado varias veces a los Bomberos Voluntarios de Guaymallén, pero no tenían respuesta.

En una oportunidad les dijeron que debían esperar hasta las 8 de la mañana que cambiara la guardia. Ante la desesperación para rescatar a los animales con vida llamaron al 911.

rescate perros acequia guaymallén 5 Bomberos del Cuartel Central axiliaron a los perros.

Los Bomberos del Cuartel Central fueron quienes llegaron en la mañana de este jueves. Cuando vieron en lugar donde estaban los perritos se dieron cuenta que era imposible llegar hasta allí debido a que el espacio era muy pequeño.

rescate perros acequia guaymallén 3 Otra imagen del rescate de los perritos aquí con la valiente acción de Celeste.

Pero hasta el lugar llegó Celeste, una joven que colabora con la organización Salvando Patas. Se ofreció para ayudar en lo que fuese, y se dieron cuenta que por su contextura física pequeña podía llegar hasta donde estaban los cachorros para sacarlos.

Sin dudarlo se puso un traje blanco para resguardar su ropa y su piel del barro y la mugre. Los Bomberos ataron una cuerda a sus pies y ella se metió con valentía dentro de la acequia y avanzó hasta donde estaban los perros.

rescate perros acequia guaymallén A salvo. La perra y sus cachorros.

Así fue como hizo varios viajes para agarrar a los animales y ponerlos al resguardo sanos y salvos. Cuando ella avisaba, los Bomberos tiraban de la cuerda y la sacaban. El operativo de rescate terminó a las 10.30 de este jueves.