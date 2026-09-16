Revelan qué significa el color de las bandejas de carne y cómo elegir la mejor

A la hora de recorrer los pasillos del supermercado o acercarse al mostrador de la carnicería, la atención suele centrarse en el precio, el corte o la cantidad de grasa visible de la carne. Sin embargo, existe un elemento cotidiano al que pocos prestan atención y que aporta datos muy valiosos sobre el producto: el color de las bandejas donde viene presentada.
Estos recipientes de plástico no responden únicamente a un criterio estético o de diseño por su color. Por el contrario, forman parte de una estrategia de organización comercial que ayuda a dividir las propuestas para los consumidores.
Qué significa el color en las bandejas de carne
En los sectores de refrigerados es habitual encontrar envases en tonos negros, amarillos, rojos o blancos. Cada una de estas variantes cumple una función específica dentro del esquema de exhibición:
- Bandejas negras: se utilizan para destacar los cortes de categoría premium, cortes especiales para asado o piezas de mayor valor económico. Buscan transmitir una sensación de distinción y calidad superior.
- Bandejas amarillas: suelen estar asociadas a productos de consumo cotidiano y, con frecuencia, son elegidas por las cadenas para señalizar promociones, descuentos o cortes incluidos en ofertas especiales.
- Bandejas rojas o blancas: representan la línea estándar o habitual. Son la opción tradicional para presentar los cortes vacunos clásicos de todos los días.
Cómo reconocer un buen corte antes de comprar
Para no guiarse solo por la presentación externa y asegurar una buena compra, conviene observar con atención las características del corte:
- El marmoleado: la presencia de pequeñas vetas intramusculares de grasa blanca es fundamental, ya que aportará jugosidad, sabor y ternura durante la cocción.
- El tono de la grasa: debe presentar una coloración blanca o cremosa. Si luce amarillenta o viscosa, puede ser indicio de un animal viejo o de un producto que lleva demasiado tiempo exhibido.
- Fibras y consistencia: una textura tupida y fina suele ser señal de una pieza más suave al paladar.
- El estado del film: el envoltura transparente debe estar firmemente adherida al recipiente, sin burbujas de aire ni acumulación excesiva de líquido en el fondo.
En pocas palabras
- Color de bandejas: sirve para organizar y distinguir cortes de carne en supermercados y carnicerías.
- Bandejas por color: negra para premium, amarilla para ofertas, roja/blanca para cortes estándar.
- Claves para elegir carne: observar marmoleado, tono de grasa, fibras y estado del film de envasado.
Resumen generado por Thinkindot AI