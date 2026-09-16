Revelan qué significa el color de las bandejas de carne y cómo elegir la mejor

Estos recipientes de plástico no responden únicamente a un criterio estético o de diseño por su color. Por el contrario, forman parte de una estrategia de organización comercial que ayuda a dividir las propuestas para los consumidores.

Qué significa el color en las bandejas de carne

En los sectores de refrigerados es habitual encontrar envases en tonos negros, amarillos, rojos o blancos. Cada una de estas variantes cumple una función específica dentro del esquema de exhibición: