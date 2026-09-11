Guiso de osobuco a la olla: la receta fácil con carne tierna y mantecosa en 30 minutos

El guiso de osobuco a la olla es una de esas recetas caseras ideales para los días frescos, cuando se busca un plato abundante, sabroso y reconfortante. La clave está en cocinar lentamente esta carne, que gracias al hueso y al tuétano queda especialmente tierna y aporta mucho sabor a la preparación. El osobuco puede hacerse en una olla común o a presión, acompañado de una salsa bien condimentada, papas, arroz o el acompañamiento que más guste.
Esta receta de guiso es sencilla y rendidora, perfecta para preparar en familia y disfrutar de un plato bien casero. En una olla a presión puede llevar bastante menos tiempo, mientras que en una cazuela la cocción puede extenderse hasta unas dos horas, dependiendo del grosor de la carne. El resultado es un osobuco tierno, jugoso y lleno de sabor, ideal para servir bien caliente.
Un dato curioso sobre el nombre osobuco
El nombre osobuco proviene del italiano ossobuco, que significa literalmente “hueso con agujero”. La denominación hace referencia al corte de carne de la pata de la vaca, que se caracteriza por tener un hueso en el centro con tuétano. Esta parte es justamente uno de los secretos del sabor intenso que adquieren las recetas de guiso cuando el osobuco se cocina durante varias horas.
Receta para hacer Osobuco a la olla
Ingredientes:
- 4 trozos de osobuco de ternera
- 1 cebolla
- 1 puerro
- 300 g de tomate triturado natural
- 250 ml de vino tinto
- 1 vaso de agua o caldo
- 4 cdas. soperas de harina
- 1 pizca de pimienta
- 1 pizca de sal
- 1 chorro de aceite de oliva
Cómo preparar Osobuco a la olla: la receta jugosa y tierna
- Primero, condimenta los trozos de osobuco con sal y pimienta y pásalos por harina.
- A continuación, coloca un chorro de aceite en una olla a presión y dora los trozos de osobuco por los dos lados. Sácalos y reserva.
- En la misma olla, agrega un poco más de aceite, coloca a fuego medio y agrega la cebolla y el puerro cortados en trozos pequeños.Deja pochar.
- Suma el tomate, remueve y deja cocinar un minuto. Agrega el vino y deja hervir hasta que se evapore el alcohol por un par de minutos.
- Vuelve a agregar los trozos de carne a la olla junto con un vaso de agua o caldo. Cierra la olla y, cuando empiece a salir el vapor, cuenta 30 minutos.
- Cuando se enfríe la olla, ábrela y saca la carne de osobuco de la olla. Por otro lado, tritura la salsa con la batidora.
- Coloca el osobuco en una cazuela y cubre con toda la salsa. Cocina por unos minutos hasta que se reduzca y listo.
En pocas palabras
- Guiso de osobuco: La receta fácil para preparar carne tierna y mantecosa en 30 minutos.
- Osobuco: Proviene del italiano y significa "hueso con agujero", refiriéndose al corte de pata de vaca con tuétano.
- Preparación: Cocinar el osobuco condimentado en olla a presión con verduras y vino tinto, luego triturar la salsa y reducir.