Guiso de osobuco a la olla: la receta fácil con carne tierna y mantecosa en 30 minutos

Esta receta de guiso es sencilla y rendidora, perfecta para preparar en familia y disfrutar de un plato bien casero. En una olla a presión puede llevar bastante menos tiempo, mientras que en una cazuela la cocción puede extenderse hasta unas dos horas, dependiendo del grosor de la carne. El resultado es un osobuco tierno, jugoso y lleno de sabor, ideal para servir bien caliente.

Un dato curioso sobre el nombre osobuco

El nombre osobuco proviene del italiano ossobuco, que significa literalmente “hueso con agujero”. La denominación hace referencia al corte de carne de la pata de la vaca, que se caracteriza por tener un hueso en el centro con tuétano. Esta parte es justamente uno de los secretos del sabor intenso que adquieren las recetas de guiso cuando el osobuco se cocina durante varias horas.