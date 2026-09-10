Cómo hacer Salsa blanca con maicena: la receta casera, liviana y sin harina con 4 ingredientes

La salsa blanca con maicena es una de las recetas más fáciles y prácticas para preparar una guarnición cremosa sin utilizar harina. Con pocos ingredientes se obtiene una salsa suave y deliciosa, perfecta para acompañar pastas, carnes, pescados, verduras, tartas y gratinados.
El uso de maicena permite lograr una textura sedosa y una preparación rápida, ideal para resolver cualquier comida en pocos minutos. La salsa blanca también puede condimentarse con nuez moscada, pimienta y sal para potenciar su sabor. Es una de esas recetas básicas que conviene tener siempre a mano por su versatilidad y facilidad.
Receta para hacer salsa blanca con maicena
Ingredientes:
- 1 l de leche
- 1/2 vaso de maicena
- Sal y pimienta, a gusto
- Nuez moscada, a gusto
- Manteca (opcional)
Cómo preparar la receta de salsa blanca con maicena
- Para empezar, en una olla grande a fuego medio, vierte la leche hasta que entibie.
- A continuación, diluye la maicena en medio vaso de agua o un poco de la leche y vuélcala en la olla.
- Revuelve para que los ingredientes se combinen bien y suma la sal, la pimienta y la nuez moscada, a gusto. Si quieres, también agrega un cubito de manteca.
- Finalmente, continúa revolviendo hasta que la salsa blanca con maicena espese. Si queda muy firme, puedes agregar un chorrito de leche y revolver hasta integrar.
La salsa blanca con maicena es una opción simple, liviana y versátil que permite disfrutar de una guarnición clásica con una textura cremosa y un sabor equilibrado. Gracias al uso de almidón de maíz, esta receta se adapta a múltiples platos y resulta ideal para quienes buscan alternativas más suaves sin resignar calidad ni tradición.
En pocas palabras
- Salsa blanca con maicena: Receta fácil y práctica para una guarnición cremosa sin usar harina.
- Ingredientes principales: Leche, maicena, sal, pimienta y nuez moscada son la base de esta preparación.
- Versatilidad: Ideal para acompañar pastas, carnes, pescados, verduras, tartas y gratinados.
Resumen generado por Thinkindot AI