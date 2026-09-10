Cómo hacer Salsa blanca con maicena: la receta casera, liviana y sin harina con 4 ingredientes

1 l de leche

1/2 vaso de maicena

Sal y pimienta, a gusto

Nuez moscada, a gusto

Manteca (opcional)

Cómo preparar la receta de salsa blanca con maicena

Para empezar, en una olla grande a fuego medio, vierte la leche hasta que entibie. A continuación, diluye la maicena en medio vaso de agua o un poco de la leche y vuélcala en la olla. Revuelve para que los ingredientes se combinen bien y suma la sal, la pimienta y la nuez moscada, a gusto. Si quieres, también agrega un cubito de manteca. Finalmente, continúa revolviendo hasta que la salsa blanca con maicena espese. Si queda muy firme, puedes agregar un chorrito de leche y revolver hasta integrar.

La salsa blanca con maicena es una opción simple, liviana y versátil que permite disfrutar de una guarnición clásica con una textura cremosa y un sabor equilibrado. Gracias al uso de almidón de maíz, esta receta se adapta a múltiples platos y resulta ideal para quienes buscan alternativas más suaves sin resignar calidad ni tradición.