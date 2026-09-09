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Galletas de orégano y queso: la receta fácil con 4 ingredientes y en 5 pasos

Estas galletas de orégano y queso son ideales para picadas, tablas de quesos o meriendas saladas, y se preparan con solo cuatro ingredientes básicos

Por UNO
Galletas de orégano.

Galletas de orégano.

Entre las recetas caseras que se pueden preparar en pocos minutos, las galletas de orégano y queso se destacan por ser simples, sabrosas y muy versátiles. Son ideales para acompañar una picada, sumar a una tabla de quesos, disfrutar durante una merienda salada o tener a mano como snack.

Con apenas cuatro ingredientes principales, esta preparación permite obtener unas galletas crocantes y llenas de sabor. La combinación de harina, manteca, queso parmesano y orégano da como resultado una masa aromática que se cocina rápidamente en el horno y no requiere técnicas complicadas.

Ingredientes para las galletas de orégano y queso

  • 300 gramos de harina 000

  • 300 gramos de manteca a temperatura ambiente

  • 300 gramos de queso parmesano rallado

  • Orégano, a gusto

Para conseguir una masa fácil de trabajar, es recomendable retirar la manteca de la heladera aproximadamente una hora antes de comenzar la preparación.

Procedimiento para preparar las galletas

  1. Primero, precalentar el horno a 180 °C. En un bol, colocar la harina y el queso parmesano rallado y mezclar hasta integrar. Luego, incorporar la manteca blanda y el orégano.
  2. Trabajar los ingredientes con las manos hasta obtener una masa homogénea. Colocarla sobre una mesada ligeramente enharinada y estirarla hasta conseguir un grosor de aproximadamente dos centímetros.
  3. Con un cortante circular, un vaso o el molde elegido, cortar las galletas y acomodarlas en una fuente previamente enmantecada o cubierta con papel manteca. Antes de llevarlas al horno, se puede agregar un poco más de orégano por encima para intensificar su aroma y sabor.
  4. Cocinar durante unos 12 a 15 minutos, hasta que las galletas estén ligeramente doradas. Retirar del horno y dejar enfriar sobre una rejilla antes de servir.
  5. El resultado es una de esas recetas prácticas que pueden disfrutarse solas o acompañadas con queso crema, manteca o una infusión. Además, se puede sumar pimienta negra o ajo en polvo a la masa para darle un sabor diferente.

En pocas palabras

  • Galletas fáciles: Receta de galletas de orégano y queso con solo cuatro ingredientes.
  • Preparación rápida: Combina harina, manteca, queso parmesano y orégano; se hornea en 12-15 minutos.
  • Versatilidad: Ideales como snack, para acompañar picadas o tablas de quesos.
Resumen generado por Thinkindot AI

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