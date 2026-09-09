Galletas de orégano y queso: la receta fácil con 4 ingredientes y en 5 pasos

Con apenas cuatro ingredientes principales, esta preparación permite obtener unas galletas crocantes y llenas de sabor. La combinación de harina, manteca, queso parmesano y orégano da como resultado una masa aromática que se cocina rápidamente en el horno y no requiere técnicas complicadas.

Ingredientes para las galletas de orégano y queso

300 gramos de harina 000

300 gramos de manteca a temperatura ambiente

300 gramos de queso parmesano rallado

Orégano, a gusto

Para conseguir una masa fácil de trabajar, es recomendable retirar la manteca de la heladera aproximadamente una hora antes de comenzar la preparación.