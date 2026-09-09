Galletas de orégano y queso: la receta fácil con 4 ingredientes y en 5 pasos

Entre las recetas caseras que se pueden preparar en pocos minutos, las galletas de orégano y queso se destacan por ser simples, sabrosas y muy versátiles. Son ideales para acompañar una picada, sumar a una tabla de quesos, disfrutar durante una merienda salada o tener a mano como snack.
Con apenas cuatro ingredientes principales, esta preparación permite obtener unas galletas crocantes y llenas de sabor. La combinación de harina, manteca, queso parmesano y orégano da como resultado una masa aromática que se cocina rápidamente en el horno y no requiere técnicas complicadas.
Ingredientes para las galletas de orégano y queso
-
300 gramos de harina 000
300 gramos de manteca a temperatura ambiente
300 gramos de queso parmesano rallado
Orégano, a gusto
Para conseguir una masa fácil de trabajar, es recomendable retirar la manteca de la heladera aproximadamente una hora antes de comenzar la preparación.
Procedimiento para preparar las galletas
- Primero, precalentar el horno a 180 °C. En un bol, colocar la harina y el queso parmesano rallado y mezclar hasta integrar. Luego, incorporar la manteca blanda y el orégano.
- Trabajar los ingredientes con las manos hasta obtener una masa homogénea. Colocarla sobre una mesada ligeramente enharinada y estirarla hasta conseguir un grosor de aproximadamente dos centímetros.
- Con un cortante circular, un vaso o el molde elegido, cortar las galletas y acomodarlas en una fuente previamente enmantecada o cubierta con papel manteca. Antes de llevarlas al horno, se puede agregar un poco más de orégano por encima para intensificar su aroma y sabor.
- Cocinar durante unos 12 a 15 minutos, hasta que las galletas estén ligeramente doradas. Retirar del horno y dejar enfriar sobre una rejilla antes de servir.
- El resultado es una de esas recetas prácticas que pueden disfrutarse solas o acompañadas con queso crema, manteca o una infusión. Además, se puede sumar pimienta negra o ajo en polvo a la masa para darle un sabor diferente.
En pocas palabras
- Galletas fáciles: Receta de galletas de orégano y queso con solo cuatro ingredientes.
- Preparación rápida: Combina harina, manteca, queso parmesano y orégano; se hornea en 12-15 minutos.
- Versatilidad: Ideales como snack, para acompañar picadas o tablas de quesos.
Resumen generado por Thinkindot AI