Torta pasqualina: la receta de la tarta de espinaca y huevos para incluir en la dieta saludable

Entre las recetas clásicas de la cocina casera, la torta pasqualina se destaca por su sabor, su presentación y la combinación de ingredientes simples. Originaria de la región italiana de Liguria, esta preparación se convirtió con el tiempo en un plato muy popular en Argentina y otros países.
La torta tiene una masa casera que envuelve un relleno cremoso elaborado principalmente con espinaca, ricota, queso y cebolla. Su característica más llamativa son los huevos enteros que se colocan dentro del relleno, que quedan visibles al cortar cada porción y le dan una presentación inconfundible.
Receta para hacer una torta pasqualina
Ingredientes:
Para la masa:
- 2 1/4 tazas de harina
- 1 cdta. de sal
- 100 ml. de agua
- 100 ml. de aceite
Para el relleno:
- 1 kg de espinaca (puede ser acelga)
- 1 cebolla mediana, cortada en cubos pequeños
- 1 1/2 cda. de manteca
- 1 cda. de harina
- 1 taza de leche tibia
- 2/3 de queso parmesano rallado
- 1/4 cdta. de nuez moscada
- 1 cdta. de sal
- 1 cdta. de provenzal
- 1 cdta. de albahaca deshidratada
- 1 huevo
- 4 huevos duros (opcional)
Cómo hacer la torta pascualina: el paso a paso
Masa:
- En un bol, mezcla la harina con la sal. Haz un hueco en el medio y suma el agua con el aceite. Une los ingredientes hasta formar una masa lisa. Luego, envuélvela en papel film y refrigera al menos 30 minutos.
- Divide la masa en 2 porciones. Estira una porción de masa, cubre la base y los lados del horno, pincha la superficie y hornea en el horno precalentado a 180 °C por 10 minutos. Por mientras, estira la otra porción de masa y forma un círculo un poco más grande del diámetro del molde. Reserva.
Relleno:
- Mientras tanto, prepara el relleno. Para eso, pon las hojas de acelga o espinaca en un bowl y tírales un litro de agua hirviendo, dejar reposar un par de minutos y luego cola, estrujando bien para sacarles el líquido. Corta la acelga o espinaca en trozos pequeños y reserva.
- En una olla mediana, calienta la manteca. Agrega la cebolla y cocina hasta que esté caramelizada. Después suma otra cucharada de manteca y, una vez que esté derretida, incorpora la harina y revuelve hasta formar una masa.
- Suma de a poco la leche tibia, sin dejar de revolver, hasta formar una salsa blanca. Agrega el queso parmesano rallado y los condimentos, cocinando hasta que se derrita el queso.
- Luego, mezcla la salsa blanca con la acelga o espinaca picada, incorporar el huevo levemente batido; revuelve hasta integrar bien.
Armado:
- Saca la masa del horno, rellena con la mezcla de acelga y pon los huevos duros sobre el relleno.
- Tapa con el resto de la masa, metiendo los bordes hacia adentro y pincela con huevo. Cocina la torta pascualina por 25 minutos en el horno.
En pocas palabras
- Torta pasqualina: Receta clásica de Liguria con masa casera y relleno de espinaca y huevos enteros.
- Ingredientes clave: Espinaca (o acelga), ricota, queso parmesano, cebolla y huevos, tanto para el relleno como duros opcionales.
- Preparación: Masa casera en dos partes, relleno a base de salsa blanca y vegetales, y armado con huevos enteros en el interior.
Resumen generado por Thinkindot AI