Tarta de jamón y queso cremosa: la receta fácil y perfecta de Maru Botana

La tarta de jamón y queso es una de las recetas clásicas de la cocina argentina y una opción que nunca falla a la hora de preparar un almuerzo, una cena o una vianda. Fácil, abundante y con ingredientes económicos, esta preparación combina una masa casera y crocante con un relleno cremoso y lleno de sabor.
Entre las propuestas de Maru Botana, esta tarta se destaca por su elaboración sencilla y por transformar ingredientes cotidianos en un plato irresistible. El protagonismo está en la combinación de jamón y queso, que aporta una textura suave y un sabor que conquista a grandes y chicos.
Recetas de Maru Bonata: tarta de jamón y queso cremosa
Ingredientes:
Masa:
- 300 g de harina
- 1 cdta. de sal
- 150 g de manteca
- 1 taza de agua fría
Relleno:
- 250 g de jamón
- 400 g de queso cuartirolo
- 1 taza de queso de rallar
- 4 yemas
- 4 claras
- 300 g de crema
- Sal a gusto
Cómo preparar una tarta de jamón y queso, paso a paso
Masa:
- Primero, en un bol, mezcla la harina con la sal y la manteca. Integra con las manos e incorpora el agua fría.
- Lleva la preparación a una mesada y amasa hasta integrar. Con un palo de amasar, estira la masa y forra una tartera.
- Lleva la masa de tarta al horno por unos 10 minutos.
Relleno:
- Para el relleno, mezcla el jamón, el queso cuartirolo y las yemas de huevo. Agrega la crema de leche y el queso rallado y sazona.
- En un bol aparte, bate las claras hasta formar un merengue e incorpóralo a la preparación anterior.
Armado:
- Retira la masa de tarta del horno y rellena con la mezcla de jamón y queso. Si quieres, puedes espolvorear queso de rallar en la superficie.
- Para terminar, cocina la tarta de jamón y queso en el horno durante 20 minutos.
En pocas palabras
- Tarta de jamón y queso: La receta clásica argentina de Maru Botana, fácil y económica.
- Ingredientes clave: Incluye masa casera con harina, manteca y agua, y un relleno cremoso de jamón, queso cuartirolo y crema.
- Preparación sencilla: La receta detalla cómo elaborar la masa, el relleno y el armado final para una cocción perfecta.
Resumen generado por Thinkindot AI