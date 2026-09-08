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Tarta de jamón y queso cremosa: la receta fácil y perfecta de Maru Botana

Maru Botana comparte su receta fácil de tarta de jamón y queso, una preparación clásica argentina que combina masa casera y un relleno cremoso irresistible

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Tarta de jamón y queso de Maru Botana.

Tarta de jamón y queso de Maru Botana.

La tarta de jamón y queso es una de las recetas clásicas de la cocina argentina y una opción que nunca falla a la hora de preparar un almuerzo, una cena o una vianda. Fácil, abundante y con ingredientes económicos, esta preparación combina una masa casera y crocante con un relleno cremoso y lleno de sabor.

Entre las propuestas de Maru Botana, esta tarta se destaca por su elaboración sencilla y por transformar ingredientes cotidianos en un plato irresistible. El protagonismo está en la combinación de jamón y queso, que aporta una textura suave y un sabor que conquista a grandes y chicos.

Recetas de Maru Bonata: tarta de jamón y queso cremosa

Ingredientes:

Masa:

  • 300 g de harina
  • 1 cdta. de sal
  • 150 g de manteca
  • 1 taza de agua fría

Relleno:

  • 250 g de jamón
  • 400 g de queso cuartirolo
  • 1 taza de queso de rallar
  • 4 yemas
  • 4 claras
  • 300 g de crema
  • Sal a gusto

Cómo preparar una tarta de jamón y queso, paso a paso

Masa:

  1. Primero, en un bol, mezcla la harina con la sal y la manteca. Integra con las manos e incorpora el agua fría.
  2. Lleva la preparación a una mesada y amasa hasta integrar. Con un palo de amasar, estira la masa y forra una tartera.
  3. Lleva la masa de tarta al horno por unos 10 minutos.

Relleno:

  1. Para el relleno, mezcla el jamón, el queso cuartirolo y las yemas de huevo. Agrega la crema de leche y el queso rallado y sazona.
  2. En un bol aparte, bate las claras hasta formar un merengue e incorpóralo a la preparación anterior.

Armado:

  1. Retira la masa de tarta del horno y rellena con la mezcla de jamón y queso. Si quieres, puedes espolvorear queso de rallar en la superficie.
  2. Para terminar, cocina la tarta de jamón y queso en el horno durante 20 minutos.

En pocas palabras

  • Tarta de jamón y queso: La receta clásica argentina de Maru Botana, fácil y económica.
  • Ingredientes clave: Incluye masa casera con harina, manteca y agua, y un relleno cremoso de jamón, queso cuartirolo y crema.
  • Preparación sencilla: La receta detalla cómo elaborar la masa, el relleno y el armado final para una cocción perfecta.
Resumen generado por Thinkindot AI

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