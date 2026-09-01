Cómo hacer Masa sablé: la receta con 6 ingredientes para preparar tartas y galletas

La masa sablé es una de las recetas clásicas de la pastelería y una opción ideal para preparar tartas y galletas caseras. Su textura suave, delicada y ligeramente crocante la convierte en una preparación muy versátil para diferentes postres.
A diferencia de otras masas, la masa sablé se caracteriza por llevar una buena cantidad de manteca y azúcar, ingredientes que aportan su textura tierna y su sabor dulce. Además, esta receta se puede aromatizar con vainilla, canela, ralladura de limón, jengibre o incluso incorporar frutos secos.
Receta para hacer masa sablé casera y tradicional
Ingredientes:
- 90 g de azúcar glass
- 150 g de harina de trigo
- 2 g sal
- 6 g de polvo para hornear
- 2 yemas de huevo
- 110 g de manteca fría
Procedimiento:
- Primero, coloca todos los ingredientes en una procesadora y amasa por 10 segundos, hasta que se unan bien. Forma una bola con la masa, envuelve en papel film y deja enfriar en la heladera por 30 minutos.
- Si lo haces de forma manual, frota la manteca en cubos y fría con la harina hasta formar un arenado. Realiza un hueco en el medio y agrega el resto de los ingredientes. Amasa hasta integrar.
- A continuación, estira la masa dentro de un aro de 20 centímetros y deja enfriar nuevamente en la heladera. Si la quieres usar como masa para galletas, estira entre dos papeles de horno y corta con moldes redondos.
- Por último, cocina la masa sablé en el horno a 180°C por 25 minutos o hasta que la masa adquiera un color dorado. Retira del horno, deja enfriar y desmolda.
Recetas: cómo usar la masa sablé
La masa sablé es muy versátil y se puede utilizar en diferentes preparaciones, como galletas o tartas rellenas.
¿Con qué se puede rellenar una tarta de masa sablé?
- Mousse de chocolate
- Ganache de chocolate blanco
- Crema pastelera
- Dulce de frutillas
- Gelatina con frutas
- Crema chantilly
En pocas palabras
- Masa sablé: Receta clásica para tartas y galletas con textura delicada.
- Ingredientes clave: Harina, manteca, azúcar, polvo para hornear, sal y yemas de huevo.
- Usos versátiles: Ideal para postres, tartas rellenas y galletas caseras.
Resumen generado por Thinkindot AI