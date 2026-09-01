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Receta saludable de buñuelos de acelga nutritivos y livianos

Esta receta saludable de buñuelos de acelga, sin harina ni frituras, aprovecha las propiedades nutritivas de la verdura para una opción liviana

Miguel Guayama
Por Miguel Guayama [email protected]
Los buñuelos de acelga son dueños de un sabor exquisito y se hacen con una receta sin fritura que resulta ser muy saludable.

Los buñuelos de acelga son dueños de un sabor exquisito y se hacen con una receta sin fritura que resulta ser muy saludable.

Si hay un plato que tiene brillo propio por su sabor y sus excelentes beneficios nutritivos, es esta receta de buñuelos de acelga. Por excelencia, esta preparación es una de las más características de la Argentina, hecha de una manera similar a la tradición, más saludable.

El punto bajo de los clásicos buñuelos de acelga, es que suelen incluir ingredientes indeseados, como las grandes cantidades de harina y una cocción en aceite que aporta calorías innecesarias, las que que nadie quiere.

Para quienes están en un plan de alimentación saludable o buscan adelgazar rápido y llegar en buenas condiciones al verano, existe una receta alternativa infalible: sin harina y sin fritura.

Esta receta no solo es baja en carbohidratos, sino que aprovecha al máximo las propiedades de la acelga, una verdura rica en fibra, hierro y vitaminas, que brinda saciedad por mucho tiempo.

Receta de buñuelos de acelga, ingredientes

Para poner manos a la obra con esta receta, una opción liviana y nutritiva, vas a necesitar solo 7 ingredientes básicos:

  • 2 atados de acelga (usar solo las hojas, sin los tallos)
  • 1 cebolla mediana
  • 1 zanahoria unidad mediana
  • 1 diente de ajo picado
  • 2 huevos
  • Fécula de maíz (Maicena): 1 cucharada de maicena para reemplazar la harina
  • Condimentos: sal, pimienta y, opcionalmente, nuez moscada o queso rallado bajo en grasas

Receta de buñuelos de acelga, ingredientes

El secreto de esta receta está en el tratamiento de la verdura y el método de cocción:

  1. Lavar bien las hojas de la acelga y hervir apenas unos minutos. El secreto fundamental es escurrir las hojas muy bien para eliminar todo el excedente de agua. Una vez secas, picar finamente.
  2. En una sartén con apenas un chorrito de rocío vegetal, rehogar la cebolla y la zanahoria picadas en cubitos muy pequeños. Sumar el ajo al final para que no se queme.
  3. En un recipiente, mezclar la acelga picada con los vegetales salteados. Condimentar a gusto.
  4. Batir los dos huevos e incorporar a la mezcla. Sumar la cucharada de maicena y el queso rallado si decidiste usarlo. Mezclar hasta que todo esté integrado.
  5. Llevar la preparación a la heladera por unos 15 minutos. Esto ayudará a que la mezcla tome consistencia y sea más fácil de manipular.
  6. Precalentar una fuente con un poco de rocío vegetal. Formar los buñuelos con una cuchara o la mano y colocar en la fuente caliente. Cocinar en horno fuerte durante 15 minutos por lado o hasta que veas que se formó una capa crocante y dorada.

En pocas palabras

  • Receta saludable: Descubre buñuelos de acelga sin harina ni frituras.
  • Ingredientes clave: Acelga, cebolla, zanahoria, ajo, huevos y maicena.
  • Preparación al horno: Cocina en horno fuerte para una opción crocante y dorada.
Resumen generado por Thinkindot AI

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