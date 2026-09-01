Receta saludable de buñuelos de acelga nutritivos y livianos

El punto bajo de los clásicos buñuelos de acelga, es que suelen incluir ingredientes indeseados, como las grandes cantidades de harina y una cocción en aceite que aporta calorías innecesarias, las que que nadie quiere.

Para quienes están en un plan de alimentación saludable o buscan adelgazar rápido y llegar en buenas condiciones al verano, existe una receta alternativa infalible: sin harina y sin fritura.