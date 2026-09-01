Receta saludable de buñuelos de acelga nutritivos y livianos

Si hay un plato que tiene brillo propio por su sabor y sus excelentes beneficios nutritivos, es esta receta de buñuelos de acelga. Por excelencia, esta preparación es una de las más características de la Argentina, hecha de una manera similar a la tradición, más saludable.
El punto bajo de los clásicos buñuelos de acelga, es que suelen incluir ingredientes indeseados, como las grandes cantidades de harina y una cocción en aceite que aporta calorías innecesarias, las que que nadie quiere.
Para quienes están en un plan de alimentación saludable o buscan adelgazar rápido y llegar en buenas condiciones al verano, existe una receta alternativa infalible: sin harina y sin fritura.
Esta receta no solo es baja en carbohidratos, sino que aprovecha al máximo las propiedades de la acelga, una verdura rica en fibra, hierro y vitaminas, que brinda saciedad por mucho tiempo.
Receta de buñuelos de acelga, ingredientes
Para poner manos a la obra con esta receta, una opción liviana y nutritiva, vas a necesitar solo 7 ingredientes básicos:
- 2 atados de acelga (usar solo las hojas, sin los tallos)
- 1 cebolla mediana
- 1 zanahoria unidad mediana
- 1 diente de ajo picado
- 2 huevos
- Fécula de maíz (Maicena): 1 cucharada de maicena para reemplazar la harina
- Condimentos: sal, pimienta y, opcionalmente, nuez moscada o queso rallado bajo en grasas
Receta de buñuelos de acelga, ingredientes
El secreto de esta receta está en el tratamiento de la verdura y el método de cocción:
- Lavar bien las hojas de la acelga y hervir apenas unos minutos. El secreto fundamental es escurrir las hojas muy bien para eliminar todo el excedente de agua. Una vez secas, picar finamente.
- En una sartén con apenas un chorrito de rocío vegetal, rehogar la cebolla y la zanahoria picadas en cubitos muy pequeños. Sumar el ajo al final para que no se queme.
- En un recipiente, mezclar la acelga picada con los vegetales salteados. Condimentar a gusto.
- Batir los dos huevos e incorporar a la mezcla. Sumar la cucharada de maicena y el queso rallado si decidiste usarlo. Mezclar hasta que todo esté integrado.
- Llevar la preparación a la heladera por unos 15 minutos. Esto ayudará a que la mezcla tome consistencia y sea más fácil de manipular.
- Precalentar una fuente con un poco de rocío vegetal. Formar los buñuelos con una cuchara o la mano y colocar en la fuente caliente. Cocinar en horno fuerte durante 15 minutos por lado o hasta que veas que se formó una capa crocante y dorada.
En pocas palabras
- Receta saludable: Descubre buñuelos de acelga sin harina ni frituras.
- Ingredientes clave: Acelga, cebolla, zanahoria, ajo, huevos y maicena.
- Preparación al horno: Cocina en horno fuerte para una opción crocante y dorada.