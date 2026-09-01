Albóndigas de carne con salsa: la receta suave y sabrosa con 9 ingredientes

La clave para obtener unas albóndigas tiernas está en la preparación de la mezcla. La carne picada se combina con huevo, pan remojado, cebolla, ajo y perejil, logrando una textura húmeda que evita que queden secas después de la cocción.

Además, el secreto para potenciar su sabor está en la salsa. Una vez formadas, las albóndigas se pueden dorar en una sartén con un poco de aceite para sellarlas y luego terminar la cocción dentro de una salsa de tomate casera. De esta manera, absorben todos los sabores y quedan jugosas por dentro.