Albóndigas de carne con salsa: la receta suave y sabrosa con 9 ingredientes

Las albóndigas de carne con salsa son un clásico de la cocina casera y una de esas recetas que nunca pasan de moda. Se preparan con pocos ingredientes y permiten conseguir un plato abundante, sabroso y perfecto para acompañar con puré, arroz, pastas o pan.
La clave para obtener unas albóndigas tiernas está en la preparación de la mezcla. La carne picada se combina con huevo, pan remojado, cebolla, ajo y perejil, logrando una textura húmeda que evita que queden secas después de la cocción.
Además, el secreto para potenciar su sabor está en la salsa. Una vez formadas, las albóndigas se pueden dorar en una sartén con un poco de aceite para sellarlas y luego terminar la cocción dentro de una salsa de tomate casera. De esta manera, absorben todos los sabores y quedan jugosas por dentro.
Receta de las albóndigas de carne con salsa
Ingredientes:
- 50 g de pan del día anterior
- 1/2 taza de avena
- 1 taza de leche
- 100 g de panceta (opcional)
- 1 cebolla
- 750 g de carne picada especial
- 2 huevos
- 1 chorrito de vino blanco (opcional)
- Condimentos: sal, pimienta blanca, perejil, ajo deshidratado
- 1/2 taza de harina (opcional)
- 4 cdas. de aceite
- Salsa de tomate, 700 g
Cómo preparar la receta de albóndigas de carne blanditas
- Primero, quita la cáscara del pan y corta la miga en trozos pequeños. Llévalo a un bowl y suma la leche y los copos de avena. Deja remojar por unos minutos.
- Mientras tanto, retira la grasa de la panceta y córtala en cubos pequeños. Coloca en una sartén a fuego fuerte por 3 minutos hasta que quede crocante. Este paso es opcional.
- A continuación, suma la cebolla picada y cocina por 5 minutos más, hasta que tome color. Incorpora el ajo deshidratado e intégralo a los demás ingredientes.
- Luego, en un bowl, mezcla la carne picada con el pan y la avena remojados, la cebolla, la panceta y el ajo, los huevos y los condimentos que desees. Integra bien y, si quieres, agrega vino blanco.
- Toma porciones de la masa y forma las albóndigas con las manos enharinadas (opcional). Lleva a la heladera por unos minutos hasta que tomen cuerpo.
- Para finalizar, sella las abdóndigas en aceite caliente durante unos 10 minutos y luego incorpora la salsa de tomate para terminar con la cocción.
El truco para que las albóndigas queden blanditas y sabrosas
- Agrega pan y avena remojados en leche: estos ingredientes le aportan una textura suave y blandita a las albóndigas caseras.
- Suma panceta: este ingrediente se prepara en un sofrito, por lo que queda con un toque ahumado delicioso.
- Agrega un cubo de caldo a la preparación: las especias y condimentos son esenciales para saborizar la carne de las albóndigas.
- Suma un chorrito de vino blanco a la masa: esto le dará más sabor a la preparación y creará una amalgama perfecta.
- Sellar las albóndigas en aceite y completar la cocción en la salsa: de esa manera, quedan doradas por fuera y tiernas por dentro.
En pocas palabras
- Albóndigas de carne: Un clásico de la cocina casera, ideal para acompañar con puré, arroz, pastas o pan.
- Preparación tierna: La clave está en la mezcla de carne picada con huevo, pan remojado, cebolla, ajo y perejil.
- Sabor potenciado: Dorar las albóndigas y terminar la cocción en una salsa de tomate casera para absorber sabores.
Resumen generado por Thinkindot AI