Cómo hacer Matambre relleno al libro: la receta tiernizada, jugosa y riquísima con 9 ingredientes

Esta preparación permite jugar con diferentes ingredientes y adaptar el relleno según los gustos de cada familia. La versión clásica combina sabores que realzan el matambre y logran un resultado jugoso y sabroso después de pasar por el horno.

Una de las ventajas de esta receta es que no requiere una cocción demasiado extensa, por lo que es una alternativa práctica para un domingo en familia. Con pocos pasos y un buen relleno, el matambre al libro se convierte en una de esas recetas argentinas ideales para compartir y lucirse en la mesa.