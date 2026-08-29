Cómo hacer Matambre relleno al libro: la receta tiernizada, jugosa y riquísima con 9 ingredientes

El matambre al libro relleno es una de las recetas clásicas de la cocina argentina, ideal para preparar un almuerzo familiar o sorprender a todos con un plato abundante y lleno de sabor. Su nombre se debe a la forma en que la carne se abre y se cierra como un libro para incorporar el relleno.
Esta preparación permite jugar con diferentes ingredientes y adaptar el relleno según los gustos de cada familia. La versión clásica combina sabores que realzan el matambre y logran un resultado jugoso y sabroso después de pasar por el horno.
Una de las ventajas de esta receta es que no requiere una cocción demasiado extensa, por lo que es una alternativa práctica para un domingo en familia. Con pocos pasos y un buen relleno, el matambre al libro se convierte en una de esas recetas argentinas ideales para compartir y lucirse en la mesa.
Receta para hacer un Matambre al libro relleno
Ingredientes:
- 1 matambre de 1 kilo
- 1 zanahoria
- 1 cebolla
- Aceite
- Sal y pimienta
- 2 cdas. de salsa de tomate
- 150 g de queso mozzarella
- 50 g de lomito o jamón
- 100 g de queso rallado (puede ser parmesano)
Utensilios necesarios:
- Palillos
- Papel aluminio
Cómo preparar Matambre relleno al libro: la receta, paso a paso
- Primero, pela y corta la zanahoria en rodajas y saltea con un poco de aceite hasta que se dore. Luego, suma la cebolla cortada en plumas, sala y cocina a fuego suave hasta que quede caramelizada.
- A continuación, desgrasa el matambre y córtalo para que quede en forma de rectángulo. Coloca con la grasa hacia abajo y salpimienta.
- De la mitad del matambre para un lado, incorpora la emzcla de zanahoria y cebolla. Suma mozzarella, jamón, salsa y tomate y queso rallado.
- Dobla el matambre como si fuera un libro, cerrándolo con ayuda de palillos. Sella en una sartén con un poco de aceite, durante 2 minutos de cada lado.
- Para finalizar, envuelve con papel aluminio y coloca sobre una bandeja de horno. Cocina el Matambre al libro relleno en el horno a 180ºC por 1 a 2 horas. Luego, abre el papel y sirve caliente.
En pocas palabras
- Receta Clásica: Aprende a preparar Matambre relleno al libro, una opción jugosa y sabrosa para almuerzos familiares.
- Versatilidad: Esta preparación argentina permite adaptar el relleno a gusto, asegurando un plato abundante y lleno de sabor.
- Preparación Sencilla: Con pocos pasos y un buen relleno, el matambre al libro se convierte en una receta práctica y lucida para compartir.
Resumen generado por Thinkindot AI