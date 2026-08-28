Cómo hacer Chips de bananas deshidratadas: la receta con 2 ingredientes para sumar al mix de frutos secos

2 bananas firmes, no demasiado maduras

Jugo de 1/2 limón

Con estos dos ingredientes se pueden preparar unos chips caseros sin necesidad de agregar azúcar. Si se busca un resultado más aromático, también se puede incorporar una pizca de canela.

Procedimiento para preparar los chips de banana

Primero, pela las bananas y cortarlas en rodajas finas y parejas. Cuanto más finas sean, más rápido perderán humedad y quedarán crocantes. A continuación, coloca las rodajas en un recipiente y rocíalas con el jugo de limón. Distribúyelas sobre una rejilla o una bandeja cubierta con papel para horno, procurando que no queden superpuestas. Lleva al horno precalentado entre 50 y 90 °C y cocina durante 1 a 3 horas, dependiendo del grosor de las rodajas y del resultado buscado. A mitad de la cocción, dales la vuelta cada rodaja para favorecer una deshidratación pareja. Por último, retira del horno cuando todavía tengan una textura ligeramente flexible: al enfriarse se volverán más firmes y crocantes.

Una vez fríos, los chips de banana pueden incorporarse a un mix con almendras, nueces, castañas de cajú, semillas, pasas u otras frutas deshidratadas. También son una excelente alternativa para agregar textura y un toque dulce natural a la granola.