Cómo hacer Chips de bananas deshidratadas: la receta con 2 ingredientes para sumar al mix de frutos secos

Las bananas deshidratadas son una de las recetas fáciles y económicas para preparar en casa un snack dulce, crocante y natural. Estos chips son ideales para sumar al mix de frutos secos, la granola, el yogur o simplemente disfrutar como una colación.
La clave está en cortar la fruta en rodajas finas y cocinarla a baja temperatura para que pierda humedad de manera gradual. Una técnica recomendada por cocineros expertos es encender el horno entre 50 y 90 °C, mientras que las rodajas de banana pueden rociarse previamente con jugo de limón para ayudar a conservar su aspecto.
Receta para hacer bananas deshidratadas
Ingredientes:
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2 bananas firmes, no demasiado maduras
Jugo de 1/2 limón
Con estos dos ingredientes se pueden preparar unos chips caseros sin necesidad de agregar azúcar. Si se busca un resultado más aromático, también se puede incorporar una pizca de canela.
Procedimiento para preparar los chips de banana
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Primero, pela las bananas y cortarlas en rodajas finas y parejas. Cuanto más finas sean, más rápido perderán humedad y quedarán crocantes.
A continuación, coloca las rodajas en un recipiente y rocíalas con el jugo de limón.
Distribúyelas sobre una rejilla o una bandeja cubierta con papel para horno, procurando que no queden superpuestas.
Lleva al horno precalentado entre 50 y 90 °C y cocina durante 1 a 3 horas, dependiendo del grosor de las rodajas y del resultado buscado.
A mitad de la cocción, dales la vuelta cada rodaja para favorecer una deshidratación pareja.
Por último, retira del horno cuando todavía tengan una textura ligeramente flexible: al enfriarse se volverán más firmes y crocantes.
Una vez fríos, los chips de banana pueden incorporarse a un mix con almendras, nueces, castañas de cajú, semillas, pasas u otras frutas deshidratadas. También son una excelente alternativa para agregar textura y un toque dulce natural a la granola.
En pocas palabras
- Receta casera: Aprende a preparar chips de bananas deshidratadas, un snack saludable y económico para tu mix de frutos secos.
- Preparación simple: Con bananas firmes y jugo de limón, hornea a baja temperatura hasta lograr la crocancia deseada.
- Versatilidad: Estos chips son ideales para sumar a granolas, yogures o disfrutar como colación individual.