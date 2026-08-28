RECETAS SALUDABLES y económicas para el almuerzo o la cena: 4 opciones ricas y fáciles

Si estás buscando recetas saludables, económicas y fáciles para resolver el almuerzo o la cena, estas cuatro opciones son ideales para incorporar más verduras a la alimentación sin gastar de más. Hay alternativas con espinaca, berenjena, atún y otros ingredientes simples.
Entre las propuestas se encuentra una tortilla de espinaca saludable, una preparación nutritiva y rápida que combina huevos, cebolla y queso rallado. También podés preparar bastones de espinaca al horno, una opción sin fritura y perfecta para acompañar con una ensalada o alguna salsa casera.
Otra de las recetas recomendadas son las milanesas de berenjena, que se preparan con harina de avena, huevo y copos de avena antes de cocinarse en el horno. Para completar este menú económico y saludable, los wraps de lechuga y atún con yogur natural son una alternativa fresca y liviana para disfrutar tanto en el almuerzo como en la cena.
1. Receta para hacer tortilla de espinaca saludable
Ingredientes:
- 1 atado de espinaca
- 1 cebolla
- 1 ajo
- 2 huevos
- Aceite de oliva
- Sal y pimienta
- Queso rallado de preferencia (opcional)
Procedimiento:
- Primero, lava bien la espinaca y pícala en porciones pequeñas. Luego, sin secarla ni escurrirla, colócala en una olla seca y cocina a fuego mínimo con la tapa puesta por 5 minutos. Reserva.
- Por otro lado, pica la cebolla bien fina con el ajo y saltéa ambas verduras sobre un poco de aceite. Reserva.
- A continuación, bate los huevos con una cucharadita de sal y una pizca de pimienta. En un recipiente, mezcla la espinaca fría con la cebolla, el queso rallado y los huevos batidos.
- Por último, calienta una sartén a fuego bajo con un poco de aceite en la base y, una vez caliente, vuelca toda la preparación. Cocina por 5 minutos a fuego medio. Cuando los bordes se comiencen a desprender, da vuelta la tortilla de espinaca con ayuda de un plato y cocina por 5 minutos más del otro lado.
2. Receta para hacer milanesas de berenjena caseras
Ingredientes:
- 2 berenjenas grandes
- 150 g de harina de avena
- 3 huevos
- 500 g de avena
- Ajo y perejil
- Sal
Procedimiento:
- Primero, lava y corta las berenjenas a lo largo, de 1 centímetro de espesor, aproximadamente. Déjalas reposar en un colador con un poco de sal hasta que larguen un líquido verdoso. Eso es para quitar el amargor.
- Para continuar, lava nuevamente las berenjenas y sécalas con papel absorbente. Pasa las rodajas por harina de avena, huevo batido con ajo y perejil y copos de avena.
- Para finalizar, cocina las milanesas de berenjena en el horno por alrededor de 10 minutos.
3. Receta para hacer bastones de espinaca sin fritura
Ingredientes:
- 1 atado grande de espinaca
- 2 huevos
- 1 taza de avena procesada
- 1 diente de ajo picado (opcional)
- 2 cdas. de queso rallado (opcional)
- Sal, pimienta y nuez moscada, a gusto
- Aceite en spray o de oliva
Procedimiento:
- Primero, lava las hojas de espinaca, sácales los tallos gruesos y cocínalas al vapor durante 2 minutos. Luego, presiona las hojas sobre un colador para retirar el exceso de agua y pícalas finas.
- A continuación, en un bowl, mezcla la espinaca con los huevos, la avena, el ajo, el queso y los condimentos hasta que quede una pasta húmeda y moldeable. Si queda muy líquida, añade más avena.
- Con las manos húmedas, toma porciones de la masa, dales forma de bastones y llévalos a una bandeja de horno con un poco de aceite en spray o de oliva.
- Para terminar con la receta, cocina los bastones de espinaca en el horno precalentado durante 20 minutos, dándolos vuelta a la mitad de la cocción para que queden dorados de ambos lados.
4. Receta de wraps de lechuga y atún con yogur natural
Ingredientes:
- 1 planta de lechuga repollada o capuchina
- 1 lata de atún al natural
- 1 palta mediana
- 1 pepino
- 1 pote de yogur natural (sin azúcar)
- Jugo de 1/2 limón
- Menta fresca
- Sal y pimienta
Procedimiento:
- Primero, en un bol pequeño, mezcla el yogur natural con el limón, la menta, la sal y la pimienta. Si quieres, puedes sumar un diente de ajo picado. Reserva en la heladera.
- A continuación, escurre bien el atún. En un recipiente, mézclalo con la palta pisada y el pepino.
- Usa las hojas de lechuga como si fueran tortillas de harina y coloca una cucharada de la mezcla de atún en el centro.
- Para terminar, baña los wraps con la salsa de yogur fría y ciérralos con ayuda de un palillo.
En pocas palabras
- Cuatro recetas: Se presentan opciones saludables y económicas para almuerzos o cenas.
- Opciones variadas: Incluyen tortilla de espinaca, milanesas de berenjena, bastones de espinaca y wraps de lechuga.
- Enfoque saludable: Las preparaciones buscan incorporar más verduras y son fáciles de hacer en casa.
Resumen generado por Thinkindot AI