RECETAS SALUDABLES y económicas para el almuerzo o la cena: 4 opciones ricas y fáciles

Entre las propuestas se encuentra una tortilla de espinaca saludable, una preparación nutritiva y rápida que combina huevos, cebolla y queso rallado. También podés preparar bastones de espinaca al horno, una opción sin fritura y perfecta para acompañar con una ensalada o alguna salsa casera.

Otra de las recetas recomendadas son las milanesas de berenjena, que se preparan con harina de avena, huevo y copos de avena antes de cocinarse en el horno. Para completar este menú económico y saludable, los wraps de lechuga y atún con yogur natural son una alternativa fresca y liviana para disfrutar tanto en el almuerzo como en la cena.