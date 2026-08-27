Guiso de frijoles: cómo es la receta de la freijoada brasileña con 13 ingredientes de calidad

Entre las recetas de la cocina brasileña, la feijoada se destaca por su combinación de ingredientes y por la cocción prolongada, que permite que los frijoles absorban todos los sabores de las carnes y los embutidos. El resultado es un guiso abundante, reconfortante y perfecto para compartir en familia.

La preparación requiere tiempo, pero es sencilla: los frijoles negros se cocinan junto con las carnes y los chorizos hasta que quedan tiernos y el caldo adquiere una consistencia espesa. Tradicionalmente, la feijoada se sirve caliente y puede acompañarse con arroz blanco, farofa, rodajas de naranja y otros ingredientes típicos de Brasil.