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Guiso de frijoles: cómo es la receta de la freijoada brasileña con 13 ingredientes de calidad

La preparación de la feijoada, un guiso emblemático de Brasil, requiere cocción prolongada para que los frijoles absorban todos los sabores de las carnes.

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Guiso de frijones negros brasileño.

Guiso de frijones negros brasileño.

La feijoada es una de las recetas más emblemáticas de Brasil y uno de los platos más representativos de su gastronomía. Este tradicional guiso se prepara con frijoles negros, panceta, chorizos y diferentes cortes de carne, que se cocinan lentamente para lograr un sabor intenso, una textura espesa y un resultado irresistible.

Entre las recetas de la cocina brasileña, la feijoada se destaca por su combinación de ingredientes y por la cocción prolongada, que permite que los frijoles absorban todos los sabores de las carnes y los embutidos. El resultado es un guiso abundante, reconfortante y perfecto para compartir en familia.

La preparación requiere tiempo, pero es sencilla: los frijoles negros se cocinan junto con las carnes y los chorizos hasta que quedan tiernos y el caldo adquiere una consistencia espesa. Tradicionalmente, la feijoada se sirve caliente y puede acompañarse con arroz blanco, farofa, rodajas de naranja y otros ingredientes típicos de Brasil.

Receta para hacer freijoada, el guiso de frijoles brasileño

Ingredientes:

  • 500 g de frijoles negros
  • 250 g de chorizo o morcilla
  • 250 g de lomo en cubos
  • 250 g de panceta
  • 300 g de costilla de cerdo
  • 1 pimiento rojo
  • 1 pimiento verde
  • 1 cebolla
  • 2 dientes de ajo
  • 1 tomate
  • 2 rodajas de naranja
  • 2 hojas de laurel
  • Pimienta, sal y aceite a gusto

Cómo preparar la receta de freijoada: paso a paso

  1. Para empezar con la receta, remoja los frijoles en agua por 12 horas.
  2. En una sartén con aceite, sella los chorizos, las costillas de cerdo y el lomo por separado.
  3. A continuación, corta los chorizos en rodajas y las costillas de cerdo en cubos. Pica el ajo.
  4. Coloca los frijoles en una olla con agua y deja reposar por media hora.
  5. Luego, lleva a hervor y agrega el cerdo, los chorizos, el lomo y la panceta. Salpimienta a gusto.
  6. Cuando el agua vuelva a hervir, agrega las hojas de laurel y deja reposar por media hora, revolviendo de a ratos.
  7. En una sartén, saltea la cebolla. el ajo, el tomate y los pimientos. Suma las naranjas a la olla y cocina a fuego fuerte por 25 minutos.
  8. Cuando los frijoles estén cocidos, baja el fuego y cocina por 20 minutos más. El punto de la feijoada es cuando el caldo esté cremoso y las carnes bien suaves.

Con qué acompañar la freijoada

El guiso freijoada queda perfecto con una guarnición de arroz blanco y farofa: una mezcla de harina de mandioca, manteca y cebolla salteada.

En pocas palabras

  • Feijoada: Es un tradicional guiso brasileño de frijoles negros y carnes, emblemático de su gastronomía.
  • Preparación: Requiere cocción lenta de frijoles, panceta, chorizos y otros cortes de cerdo hasta lograr un caldo espeso y carnes tiernas.
  • Acompañamiento: Tradicionalmente se sirve con arroz blanco, farofa, y rodajas de naranja.
Resumen generado por Thinkindot AI

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