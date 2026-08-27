Guiso de frijoles: cómo es la receta de la freijoada brasileña con 13 ingredientes de calidad

La feijoada es una de las recetas más emblemáticas de Brasil y uno de los platos más representativos de su gastronomía. Este tradicional guiso se prepara con frijoles negros, panceta, chorizos y diferentes cortes de carne, que se cocinan lentamente para lograr un sabor intenso, una textura espesa y un resultado irresistible.
Entre las recetas de la cocina brasileña, la feijoada se destaca por su combinación de ingredientes y por la cocción prolongada, que permite que los frijoles absorban todos los sabores de las carnes y los embutidos. El resultado es un guiso abundante, reconfortante y perfecto para compartir en familia.
La preparación requiere tiempo, pero es sencilla: los frijoles negros se cocinan junto con las carnes y los chorizos hasta que quedan tiernos y el caldo adquiere una consistencia espesa. Tradicionalmente, la feijoada se sirve caliente y puede acompañarse con arroz blanco, farofa, rodajas de naranja y otros ingredientes típicos de Brasil.
Receta para hacer freijoada, el guiso de frijoles brasileño
Ingredientes:
- 500 g de frijoles negros
- 250 g de chorizo o morcilla
- 250 g de lomo en cubos
- 250 g de panceta
- 300 g de costilla de cerdo
- 1 pimiento rojo
- 1 pimiento verde
- 1 cebolla
- 2 dientes de ajo
- 1 tomate
- 2 rodajas de naranja
- 2 hojas de laurel
- Pimienta, sal y aceite a gusto
Cómo preparar la receta de freijoada: paso a paso
- Para empezar con la receta, remoja los frijoles en agua por 12 horas.
- En una sartén con aceite, sella los chorizos, las costillas de cerdo y el lomo por separado.
- A continuación, corta los chorizos en rodajas y las costillas de cerdo en cubos. Pica el ajo.
- Coloca los frijoles en una olla con agua y deja reposar por media hora.
- Luego, lleva a hervor y agrega el cerdo, los chorizos, el lomo y la panceta. Salpimienta a gusto.
- Cuando el agua vuelva a hervir, agrega las hojas de laurel y deja reposar por media hora, revolviendo de a ratos.
- En una sartén, saltea la cebolla. el ajo, el tomate y los pimientos. Suma las naranjas a la olla y cocina a fuego fuerte por 25 minutos.
- Cuando los frijoles estén cocidos, baja el fuego y cocina por 20 minutos más. El punto de la feijoada es cuando el caldo esté cremoso y las carnes bien suaves.
Con qué acompañar la freijoada
El guiso freijoada queda perfecto con una guarnición de arroz blanco y farofa: una mezcla de harina de mandioca, manteca y cebolla salteada.
En pocas palabras
- Feijoada: Es un tradicional guiso brasileño de frijoles negros y carnes, emblemático de su gastronomía.
- Preparación: Requiere cocción lenta de frijoles, panceta, chorizos y otros cortes de cerdo hasta lograr un caldo espeso y carnes tiernas.
- Acompañamiento: Tradicionalmente se sirve con arroz blanco, farofa, y rodajas de naranja.