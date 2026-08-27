Tortas fritas con agua de lluvia y grasa: la receta tradicional argentina de campo

Antiguamente, en las zonas rurales se recolectaba agua de lluvia para utilizarla en diferentes preparaciones. Con agua tibia y sal se formaba una salmuera que luego se incorporaba a la harina y la grasa vacuna derretida para elaborar la masa de las clásicas tortas fritas.

Hoy esta tradición continúa en muchos hogares argentinos, especialmente cuando el cielo se cubre de nubes y aparece el antojo de algo casero. La receta de tortas fritas con grasa permite conseguir una masa dorada, tierna y con ese sabor característico que las convierte en el acompañamiento perfecto para unos buenos mates.