Las tortas fritas con agua de lluvia y grasa son una de las recetas más tradicionales de la cocina argentina. Esta preparación casera nació como una costumbre de campo y, con el paso de los años, se convirtió en un clásico para acompañar el mate durante los días de lluvia.
Tortas fritas con agua de lluvia y grasa: la receta tradicional argentina de campo
Reaviva la tradición de campo con esta receta casera de tortas fritas, un clásico argentino que usa grasa y agua de lluvia para un sabor auténtico.
Antiguamente, en las zonas rurales se recolectaba agua de lluvia para utilizarla en diferentes preparaciones. Con agua tibia y sal se formaba una salmuera que luego se incorporaba a la harina y la grasa vacuna derretida para elaborar la masa de las clásicas tortas fritas.
Hoy esta tradición continúa en muchos hogares argentinos, especialmente cuando el cielo se cubre de nubes y aparece el antojo de algo casero. La receta de tortas fritas con grasa permite conseguir una masa dorada, tierna y con ese sabor característico que las convierte en el acompañamiento perfecto para unos buenos mates.
Receta para hacer tortas fritas con agua de lluvia tradicionales
Ingredientes:
- 500 g de harina leudante (puede ser harina común y una cdta. de polvo de hornear)
- 2 cdtas. de sal
- 4 cdas. de grasa
- 120 ml de agua de lluvia
- Grasa vacuna para freír, c/n
- Azúcar, a gusto (opcional)
La torta frita es la compañía perfecta para cualquier momento del día, desde un desayuno hasta una merienda clásica. Pero si buscas innovar, la versión salada (sin azúcar) es una aliada inesperada para una picada: combina bien con jamón crudo.
Cómo hacer tortas fritas con agua de lluvia: el paso a paso de la receta
- Para comenzar, en un bol, coloca la harina tamizada junto con la sal. En el centro, suma la grasa derretida a temperatura ambiente.
- Amasa con la punta de los dedos y agrega de a poco el agua de lluvia tibia con la sal. Sigue trabajando hasta formar un bollo.
- A continuación, amasa enérgicamente hasta que la masa forme ampollas en su superficie.
- Deja reposar durante 1 o 2 horas y corta pequeñas pelotitas, achátalas con la palma de la mano y pínchalas con un tenedor.
- Finalmente, fríe las tortas fritas en abundante grasa muy caliente (o aceite) hasta dorar, retira con espumadera y coloca sobre papel absorbente para que escurran. Espolvorea con azúcar y sirve.
En pocas palabras
- Receta tradicional: Descubre cómo preparar tortas fritas caseras utilizando agua de lluvia y grasa vacuna para un sabor auténtico.
- Costumbre de campo: Revive la tradición argentina de acompañar el mate con estas delicias, especialmente en días lluviosos.
- Elaboración sencilla: Sigue los pasos para obtener una masa dorada y tierna, perfecta para disfrutar en familia.