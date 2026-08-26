Empanadas de dulce de leche: la receta fácil y riquísima con 3 ingredientes

Las empanadas de dulce de leche son una de las recetas dulces más fáciles, económicas y tentadoras para preparar en casa. Con pocos ingredientes, podés transformar las clásicas empanadas criollas en un postre irresistible.
Esta receta es ideal para acompañar el mate y sorprender a la familia con un bocado bien argentino. El relleno de dulce de leche aporta todo el sabor y la cremosidad, mientras que la masa queda dorada y crocante después de la cocción.
Para preparar estas empanadas de dulce de leche solo necesitás tres ingredientes y unos pocos minutos. Son una excelente alternativa para quienes buscan recetas fáciles, rendidoras y económicas para el postre.
Receta para hacer empanadas de dulce de leche
Ingredientes:
- 12 tapas para empanadas
- 400 g de dulce de leche
- Azúcar impalpable, para espolvorear
- Nueces picadas (opcional)
Cómo hacer la receta de empanadas de dulce de leche, paso a paso
- Primero, coloca las tapas de empanadas en una mesada, cada una sobre su papel separador. Luego, moja los bordes con un poco de agua
- A continuación, coloca una cucharada de dulce de leche en el centro. Si lo deseas, puedes agregar nueces picadas para una mayor textura y sabor.
- Una vez rellenas, cierra los bordes de las empanadas bien fuerte y haz un pepulgue. Puede ser con ayuda de los dedos o pisándo los bordes con un tenedor.
- Coloca las empanadas en una placa para horno enmantecada y lleva al frío por unos minutos.
- Para finalizar, cocina las empanadas de dulce de leche en el horno hasta que se doren. Una vez tibias, espolvorea con azúcar impalpable y disfruta con tu infusión favorita.
Rellenos para empanadas dulces: ¿dulce de leche y qué más?
Aparte del dulce de leche, hay otros rellenos deliciosos para preparar empanadas dulces en casa. Estos son:
- Queso y dulce de membrillo: simplemente, rellena cada empanada con un trozo de queso y otro de membrillo. Te dije que te iba a gustar.
- Cacao y dulce de batata: dentro de cada empanada, coloca trozos de batata y de chocolate. Sino, puedes cocinar camotes al vapor y mezclarlos con cacao, miel y coñac.
- Manzana: cocina manzanas cortadas en cubos enuna sartén con manteca. Agrega jugo de limón, canela y azúcar. Ese será tu relleno para empanadas.
- Alcayota: rellena las empanadas con dulce de alcayota y nueces.
- Membrillo: simplemente, coloca dulce de membrillo en el interior.
- Peras y roquefort: cocina las peras al vapor o en una sartén con manteca y rellena las empanadas, agregando un trozo de roquefort.
- Nutella y frutillas: con media cucharada de nutella y una frutilla picada, tienes un relleno delicioso para empanadas dulces.
- Crema pastelera: mira la receta en nuestra web y usa la pastelera como relleno.
- Dulce de durazno o damasco: una cucharada de dulce bastará para obtener unas ricas empanadas
En pocas palabras
- Empanadas de dulce de leche: Receta fácil y económica con 3 ingredientes principales para un postre argentino.
- Ingredientes y preparación: Tapas, dulce de leche y azúcar impalpable, con pasos sencillos para rellenar y hornear.
- Variedad de rellenos: Alternativas dulces como membrillo, manzana, nutella y crema pastelera para explorar.
Resumen generado por Thinkindot AI