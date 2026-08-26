Empanadas de dulce de leche: la receta fácil y riquísima con 3 ingredientes

Esta receta es ideal para acompañar el mate y sorprender a la familia con un bocado bien argentino. El relleno de dulce de leche aporta todo el sabor y la cremosidad, mientras que la masa queda dorada y crocante después de la cocción.

Para preparar estas empanadas de dulce de leche solo necesitás tres ingredientes y unos pocos minutos. Son una excelente alternativa para quienes buscan recetas fáciles, rendidoras y económicas para el postre.