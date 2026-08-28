La parrilla perfecta: qué altura tiene que tener y es ideal para hacer el asado

Si la altura de la parrilla muy alta o baja, tiende a ser un problema para el que esté frente a los hierros calientes, teniendo que sacar habilidades extras, como agregarle mucha más brasa de lo habitual o ponerle apenas.

Si la parrilla es muy alta, el consumo de leña o carbón será más que abundante para alcanzar la temperatura ideal para poder hacer un asado con todas las letras.

Lo mismo sucede con una parrilla de patas chicas. Si el asador no es precavido, todo lo que esté asándose, corre riesgo de arrebatarse por el calor excesivo, casi directo.

Sumada a la altura que tiene que tener la parrilla ideal, se suma el interrogante sobre cuáles son las dimensiones que tiene que tener esta, al menos en el ideal de los que más saben de asado.

Parrilla del asado alta o baja: qué altura es la ideal

Una parrilla estándar y tradicional tiene una medida sugerida por los expertos del asado , en contraposición de lo que se puede encontrar en muchos lados.

estándar y tradicional tiene una medida sugerida por los expertos del , en contraposición de lo que se puede encontrar en muchos lados. Es normal que algunas parrillas midan entre 15 y 20 centímetros, una altura que puede ser alta, según la apreciación de muchos especialistas en la cocción de carnes en los fierros calientes.

midan entre 15 y 20 centímetros, una altura que puede ser alta, según la apreciación de muchos especialistas en la cocción de en los fierros calientes. Estos recomiendan que una parrilla tiene que tener 11 centímetros, una medida ideal para utilizar una cantidad normal de leña o carbón, como así también perfecta para alcanzar la temperatura perfecta para la cocción.

En los hogares se pueden encontrar todo tipo de dimensiones de parrilla. E es recomendable comprar o hacer fabricar una parrilla que tenga 60 centímetros de frente y 40 de profundidad.