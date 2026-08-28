Una médica se despertó con un murciélago en la boca y lanzó una escalofriante advertencia: "Prepárense..."

La principal recomendación médica es acudir rápido a un profesional si hemos tenido contacto con un murciélago. Imagen ilustrativa.

En ese momento comprendió lo que estaba ocurriendo: "No era un ratón", sino un murciélago que "empujaba hacia mis dientes" y "estaba tratando de meterse entre mis labios y entrar en mi boca".

La situación no terminó allí. Debido a que conocía los riesgos sanitarios, Edelman tuvo presente que no debía matar al animal. Su esposo logró atraparlo con un balde y la médica acudió a una sala de emergencias, donde recibió la vacuna contra la rabia.

El murciélago dio negativo y la médica dejó una advertencia

Afortunadamente, el animal fue sometido a una prueba y dio negativo para rabia, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

De todos modos, Edelman remarcó la importancia de no esperar ante un episodio similar. También recomendó especialmente a quienes viven en casas antiguas solicitar que se revisen lugares como altillos y chimeneas, que pueden convertirse en puntos de ingreso para estos animales.

Los murciélagos pueden transmitir rabia, por lo que hay que tomar todas las precauciones. Imagen ilustrativa.

La advertencia se relaciona con la gravedad de la rabia, una enfermedad que puede afectar a todos los mamíferos, incluidos los seres humanos. Una vez que aparecen los síntomas, la posibilidad de supervivencia es muy baja.

Por eso, ante una mordedura, un arañazo o un contacto con un animal sospechoso o desconocido, la recomendación es acudir inmediatamente a un centro de salud para que los profesionales evalúen la situación y determinen si es necesario iniciar un tratamiento preventivo.

El caso de Edelman tuvo un desenlace favorable, pero su experiencia puso en evidencia que incluso un encuentro aparentemente improbable durante la noche puede requerir una respuesta médica inmediata.