Krista Edelman, una médica gastroenteróloga que vive en una antigua casa de Richmond, Virginia, Estados Unidos, protagonizó una insólita experiencia que rápidamente se volvió viral. La médica contó que se despertó durante la noche y descubrió que un murciélago intentaba meterse en su boca.
Una médica se despertó con un murciélago en la boca y lanzó una escalofriante advertencia: "Prepárense..."
Una médica contó el insólito episodio ocurrido mientras dormía y explicó por qué es clave actuar rápido ante un posible contacto con un murciélago
Edelman relató el episodio en su cuenta de Instagram, donde además aprovechó para advertir sobre los riesgos asociados al contacto con estos animales. "Prepárense, este es un anuncio de servicio público sobre murciélagos", comienza a relatar.
Según explicó, inicialmente creyó que lo que sentía cerca de su rostro formaba parte de un sueño. "Estaba soñando, y en mi sueño había un ratoncito de campo muy lindo", contó. Sin embargo, al comenzar a despertarse llevó una mano hasta su boca y tomó contacto con algo que describió como de "un pelo corto muy áspero".
En ese momento comprendió lo que estaba ocurriendo: "No era un ratón", sino un murciélago que "empujaba hacia mis dientes" y "estaba tratando de meterse entre mis labios y entrar en mi boca".
La situación no terminó allí. Debido a que conocía los riesgos sanitarios, Edelman tuvo presente que no debía matar al animal. Su esposo logró atraparlo con un balde y la médica acudió a una sala de emergencias, donde recibió la vacuna contra la rabia.
El murciélago dio negativo y la médica dejó una advertencia
Afortunadamente, el animal fue sometido a una prueba y dio negativo para rabia, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.
De todos modos, Edelman remarcó la importancia de no esperar ante un episodio similar. También recomendó especialmente a quienes viven en casas antiguas solicitar que se revisen lugares como altillos y chimeneas, que pueden convertirse en puntos de ingreso para estos animales.
La advertencia se relaciona con la gravedad de la rabia, una enfermedad que puede afectar a todos los mamíferos, incluidos los seres humanos. Una vez que aparecen los síntomas, la posibilidad de supervivencia es muy baja.
Por eso, ante una mordedura, un arañazo o un contacto con un animal sospechoso o desconocido, la recomendación es acudir inmediatamente a un centro de salud para que los profesionales evalúen la situación y determinen si es necesario iniciar un tratamiento preventivo.
El caso de Edelman tuvo un desenlace favorable, pero su experiencia puso en evidencia que incluso un encuentro aparentemente improbable durante la noche puede requerir una respuesta médica inmediata.
En pocas palabras
- Médica atacada: una profesional de la salud despertó con un murciélago intentando ingresar a su boca.
- Advertencia sanitaria: la profesional enfatizó los riesgos de la rabia y la importancia de acudir a la salud tras el contacto.
- Prevención: se recomendó revisar altillos y chimeneas en casas antiguas para evitar el ingreso de animales.