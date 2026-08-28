Manaos: el salto de $236.000 a más de $1.500 millones, la historia de una indemnización histórica

Tras la confirmación de la Corte, Manaos pagó la condena de un juicio laboral histórico.

Manaos, un conflicto con un viajante y una indemnización millonaria

Según quedó probado en el juicio, Manaos aplicó restricciones sobre beneficios, cobros y comisiones. Incluso le descontaba de sus propias comisiones sueldos y cargas de otros trabajadores.

De a poco también perdió parte de la zona que manejaba: Refres Now (o Manaos, como lo conocemos todos) incorporó a otro distribuidor para Mendoza y el trabajador en cuestión quedó relegado.

En 2018 llegó el primer quiebre. La empresa lo desvinculó en el marco de una reestructuración y le pagó $236.000 como liquidación. En ese momento, se firmó un acuerdo y, en los papeles, la relación laboral parecía terminada.

Pero en los hechos no fue así.

El trabajador siguió vendiendo Manaos y permaneció vinculado a la empresa hasta diciembre de 2022.

Alerta spoiler: la Justicia de Mendoza terminaría considerando que aquel despido de 2018 nunca se perfeccionó realmente y que el acuerdo fue utilizado para modificar la situación laboral del empleado. Se consignaba así un fraude laboral.

Volvemos a diciembre de 2022. Después de varios reclamos sin respuesta y con la relación completamente rota, el trabajador se dio por despedido. No hubo acuerdo conciliatorio y en agosto del 2023, se inició la demanda.

Los abogados del actor alegaron diferencias salariales, deficiencias en la registración y cambios en sus condiciones de trabajo.

Para sostener su reclamo, aportaron una enorme cantidad de documentación: 33.000 correos electrónicos y unos 15.000 recibos y facturas. La prueba buscaba demostrar cómo fue realmente la relación con Manaos, qué funciones cumplía el trabajador y cuáles fueron las irregularidades en la registración y el pago de sus haberes.

El dato que cambió todo: la relación laboral con Manaos

La primera gran discusión del juicio laboral fue determinar qué pasó realmente durante esos 9 años.

Para Manaos, la relación y la categoría laboral eran una. Para el trabajador, y finalmente para la Justicia, eran otra.

La Cámara Segunda del Trabajo de San Rafael aplicó el principio de primacía de la realidad: en un juicio laboral, lo que efectivamente ocurrió pesa más que lo que figure en los papeles si esos documentos no reflejan la verdadera relación.

Las tasas de interés elevaron la indemnización por despido hasta tornarla histórica. A pesar de la rebaja de la Corte, Manaos igual debió desembolsar una cifra altísima.

Así, los jueces consideraron probado que el vínculo había comenzado el 1 de octubre de 2013, que el hombre era efectivamente viajante de comercio y que el supuesto despido de 2018 no había cortado la relación.

Le reconocieron una antigüedad de 9 años, 2 meses y 26 días.

Y hubo otro dato decisivo para hacer las cuentas de la indemnización por despido: la mejor remuneración mensual normal y habitual reconocida para el trabajador fue la de noviembre de 2022, de $4.763.597,77.

La indemnización de Manaos

El capital reconocido por la Cámara laboral ya era alto: $227.726.804,50.

Incluía una larga lista de rubros laborales –algunos de los cuales hoy ya no están vigentes-: indemnización por despido, falta de preaviso y clientela; multas por deficiencias en la registración laboral; vacaciones de 2022; diferencias salariales; SAC adeudados y diferencias de SAC; y otra indemnización vinculada con la falta de pago en término.

La Cámara rechazó, en cambio, una parte del reclamo correspondiente al artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo por los certificados de servicios.

Y del cálculo final se descontó aquel dinero que Manaos ya había pagado en 2019: los $236.000 correspondientes al acuerdo firmado a fines de 2018.

Hasta ahí estaba la primera parte de la cuenta.

Pero el gran problema para Manaos vino después.

Los intereses hicieron explotar la indemnización

A esos $227 millones, la Cámara le sumó intereses por más de $1.235 millones.

¡Cómo! Por las tasas aplicadas durante el período de cálculo.

En la primera sentencia contra Manaos, la tasa UVA –entre otras- hizo subir la indemnización a casi $1.500 millones.

Para las sumas correspondientes hasta abril de 2024 se utilizó la tasa UVA prevista por la legislación provincial. Después se aplicó la tasa establecida por la Ley 9.516.

De hecho, en algunos de los rubros indemnizatorios, el cálculo de la Cámara arrojó un interés acumulado del 445,95%.

El resultado fue una condena que llegó a $1.463.438.595, más las costas.

La Corte bajó la indemnización tras el recurso de Manaos

El caso llegó a la Suprema Corte de Mendoza por apelación de Manaos, pero el máximo tribunal provincial confirmó el eje de la sentencia: el fraude laboral existió, el acuerdo de 2018 no reflejó la verdadera situación –uno de los principales cuestionamientos de la empresa-, la relación nació en 2013 y el trabajador debía ser considerado viajante de comercio.

Lo que cambió en la Corte fue el cálculo: los jueces entendieron que la tasa UVA aplicada a los intereses había desvirtuado el resultado. La cifra era escalofriante y desproporcionada.

Por eso dejó el capital en unos $223 millones y calculó unos $584 millones de intereses confirmando la condena en algo más de $807 millones.

Manaos sigue tramitando, a pesar de haber pagado, un recurso de queja ante la Corte nacional.

Pero como la sentencia de primera instancia no se cumplió, y la de la Corte tampoco de manera inmediata, los intereses siguieron corriendo para Manaos.

Manaos intentó llegar a la Corte nacional

La empresa no cumplió porque primero intentó llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, algo que le fue rechazado por la Suprema Corte provincial.

Fue entonces cuando, con esa decisión, la condena quedó en condiciones de ser ejecutada: Manaos debía pagar.

La indemnización final superó los $1.500 millones

Cuando Manaos finalmente cumplió la condena, el monto fue actualizado. Había pasado un año de la sentencia de la Cámara, en abril de 2025.

Según confirmaron a Diario UNO, el monto final depositado por Manaos, sin los últimos honorarios del rechazo al recurso federal extraordinario, fue de más de $1.500 millones, una de las cifras en materia de juicios por indemnización laboral más altas que haya dejado un expediente.