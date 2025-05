Manaos no pagó la indemnización histórica y llevó el juicio a la Corte

manaos (2).jpg Manaos apeló el fallo histórico por la indemnización millonaria a favor de un ex distribuidor de la firma.

La batalla judicial por la indemnización histórica fijada contra Manaos sigue en pie.

El caso Manaos pasó a la Suprema Corte

El fallo histórico de la Segunda Cámara del Trabajo de la segunda circunscripción judicial en favor de un ex distribuidor de Refres Now SA (Manaos) que se dio por despedido aún no está firme.

Como era de esperarse, si bien el tribunal laboral estableció plazos para el pago de la indemnización e intereses por casi $1.500 millones, la empresa condenada apeló en tiempo y forma la sentencia, forzando la llegada del caso a la Suprema Corte de Justicia; que será quien tenga la última palabra.

“Téngase a Refres Now SA por presentada, parte en el carácter invocado a través de su apoderado Dr. Diego Adrián Díaz. Por interpuesto el recurso extraordinario provincial”, establece el decreto firmado por la prosecretaria de la Corte Olga Castillejo; que se completa con el pedido del expediente para poder avanzar en el trámite.

La estrategia del trabajador de Manaos para hacerse con la indemnización histórica

Entre tanto, más allá de que la firma que produce Manaos apeló ante la Suprema Corte, los abogados del demandante siguen persiguiendo el cumplimiento de la sentencia de Cámara.

Norma LLatser jueza laboral-Ministra de la Suprema Corte de Justicia (12).jpeg La flamante ministra de la Suprema Corte Norma Llaster, especialista en cuestiones laborales, será una de las que atienda el caso por la indemnización de Manaos.

Antes de que la Corte pidiera los autos, el actor presentó la documentación necesaria para que se formalice el pago y emplazó a Refres Now SA a “efectuar el pago por depósito judicial en autos, de la suma condenada en autos en concepto de capital y honorarios (…) dentro del plazo de dos días, bajo apercibimiento de ley”.

Esos dos días, contados desde el 27 de mayo, ya se cumplieron por lo que los abogados Raúl Oyola y Santiago Rentería presentaron un pedido de sentencia monitoria, es decir, la apertura de un proceso judicial ágil tendiente a reclamar el pago de deudas vencidas y exigibles –en este caso, la indemnización y los honorarios-.

Ahora bien, ¿es exigible como deuda la suma condenada por la Cámara del Trabajo, si Manaos apeló la sentencia ante la Corte; por lo que está pendiente aún la resolución de un recurso? Es la jugada del actor, aunque en principio un recurso extraordinario tiene efecto suspensivo respecto de la sentencia apelada. Lo tendrá que resolver la Justicia.

El fallo contra Manaos

A mediados de abril se conocía el fallo de la Cámara laboral de San Rafael, que condenaba a Manaos (Refres Now SA) a abonar casi $1.500 millones de indemnización e intereses a un distribuidor que se dio por despedido.

En la sentencia, los jueces intervinientes argumentaron su decisión en base a las leyes laborales vigentes al momento del hecho, entre ellas, las que preveían multas por registración deficiente.

Estas indemnizaciones –que por los cambios introducidos por la Ley Bases ya no están vigentes- y la aplicación de intereses UVA –que también fue modificada en Mendoza- fueron clave para llegar a ese monto millonario que resultó en un fallo histórico, que tuvo repercusión en todo el país.

El trabajador que ganó la demanda –aunque ahora será la Corte la que tenga la palabra final- era uno de los tres distribuidores más grandes de Manaos en el país.

Durante el proceso judicial se acreditó que fue viajante de la empresa desde 2013 hasta diciembre de 2022, cuando se dio por despedido. Además de la existencia de relación laboral, también se comprobaron fallas en la registración y deficiencias salariales; por lo que la Cámara laboral calculó un monto en concepto de capital que incluyó, no solo sumas impagas y las indemnizaciones por despido, sino también multas.

Esos montos, que equivalían a más de $200 millones, sumados a los más de $1.200 millones de interés, dejaron la condena contra Manaos en casi $1.500 millones.