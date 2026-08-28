Cómo arreglar un caño de agua pinchado en la casa

Otra razón común es la temperatura del agua y del caño. Cuando se congelan las cañerías, el material se expande y se rompe. Con el agua caliente pasa algo similar: las dilataciones constantes por el calor generan separaciones o desgastes en las uniones que terminan con un caño pinchado.

Motivos por los que se rompe un caño.

Otro problema que puede llevar a este accidente es la mala instalación del tubo. Al colocar caños nuevos, se pueden golpear o perforar accidentalmente. Un mal ensamble de las piezas también produce fuga de agua.

No arreglar un caño de agua roto puede llevar a problemas más grandes, como una fuga o pérdida enorme, una pared con humedad o la aparición de moho u óxido en el espacio de la casa con el problema.

¿Cómo arreglar el caño de agua roto?

Antes de realizar el arreglo, hay que cerrar la llave de agua de paso principal para evitar que siga corriendo mientras trabajamos.

Limpia muy bien la zona y el caño, retira el sarro, la grasa, el óxido y los restos de pintura para que la pastina se pegue mejor. Hay diferentes productos o materiales que se pueden usar para este arreglo.

Opciones de arreglos para los caños pinchados.

Si la fuga o agujero en el caño de agua es más simple de arreglar, se puede usar masilla. Corta partes iguales de la masilla y amásala hasta que tome un color uniforme. Envuelve el caño justo por la fuga y deja que seque por al menos una hora hasta abrir el paso de agua.

Para caños de metal o plástico se pueden usar acoples o abrazaderas. Se corta la parte dañada por donde sale agua y se pone el acople. Si no se coloca la abrazadera de goma sobre la perforación sin cortar.

Para caños de polipropileno se puede usar una termofusora con una boquilla especial de reparación. Se coloca un tarugo de plástico que bloquea el agujero en el caño.