Cómo hacer agua de Luna llena y para qué sirve

La Luna llena es una de las fases más llamativas del calendario lunar y, para muchas personas, también representa un momento especial para realizar rituales relacionados con la renovación, la abundancia y la purificación. El próximo viernes 28 de agosto tendrá lugar este fenómeno, cuando la cara visible de la Luna aparezca completamente iluminada por la luz del Sol.
Más allá de la explicación astronómica, distintas tradiciones esotéricas aprovechan esta fase lunar para preparar la conocida agua de Luna llena. Se trata de una práctica en la que se deja agua expuesta a la luz nocturna con la intención de utilizarla posteriormente en diferentes rituales.
Dentro de estas creencias, el agua de Luna llena suele estar vinculada con conceptos como la fertilidad, la prosperidad, la apertura de caminos, los nuevos comienzos y la limpieza energética. Por eso, muchas personas deciden prepararla durante el punto máximo de esta fase del ciclo lunar.
Para hacerlo, el primer paso consiste en consultar un calendario lunar para conocer con precisión cuándo ocurrirá la Luna llena en la ubicación donde se realizará el ritual. Una vez identificado el momento, solo será necesario preparar algunos recipientes, preferentemente de vidrio, aunque también pueden utilizarse otros envases limpios y adecuados para contener agua.
Cómo preparar agua de Luna llena paso a paso
Antes de llenar los recipientes, es importante lavarlos correctamente. Dentro de algunas prácticas, también se recomienda pasar incienso por el interior y el exterior del frasco como una forma simbólica de purificación. Este paso es opcional y depende de las creencias o preferencias de cada persona.
Luego, los recipientes se llenan con agua limpia. Puede utilizarse agua potable del grifo o agua purificada. Después, deben colocarse en un sitio donde puedan permanecer durante la noche. Una ventana, una mesa cercana o un espacio exterior pueden servir para este propósito, aunque quienes siguen este ritual suelen preferir dejar el agua al aire libre.
La idea es que el recipiente permanezca expuesto durante las horas de la Luna llena. De esta manera, el agua absorbe simbólicamente la energía asociada con esta fase lunar. Al amanecer, se recomienda retirarla antes de que reciba directamente los rayos del Sol.
El agua de Luna llena puede utilizarse para rituales de abundancia, momentos de meditación o ceremonias de renovación. También hay quienes la incorporan a baños o la emplean para acompañar intenciones personales.
En pocas palabras
- Agua de Luna llena: Se prepara exponiendo agua a la luz de la Luna llena para usarla en rituales de rituales.
- Propiedades atribuidas: Se vincula con fertilidad, prosperidad, apertura de caminos y limpieza energética.
- Preparación: Consiste en dejar agua en recipientes expuestos a la luz lunar durante la noche y retirarla al amanecer.