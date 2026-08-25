Cómo hacer agua de Luna llena y para qué sirve

Para hacerlo, el primer paso consiste en consultar un calendario lunar para conocer con precisión cuándo ocurrirá la Luna llena en la ubicación donde se realizará el ritual. Una vez identificado el momento, solo será necesario preparar algunos recipientes, preferentemente de vidrio, aunque también pueden utilizarse otros envases limpios y adecuados para contener agua.

Cómo preparar agua de Luna llena paso a paso

Antes de llenar los recipientes, es importante lavarlos correctamente. Dentro de algunas prácticas, también se recomienda pasar incienso por el interior y el exterior del frasco como una forma simbólica de purificación. Este paso es opcional y depende de las creencias o preferencias de cada persona.

Luego, los recipientes se llenan con agua limpia. Puede utilizarse agua potable del grifo o agua purificada. Después, deben colocarse en un sitio donde puedan permanecer durante la noche. Una ventana, una mesa cercana o un espacio exterior pueden servir para este propósito, aunque quienes siguen este ritual suelen preferir dejar el agua al aire libre.

Agua de Luna llena, el ritual que debes hacer este 28 de agosto.

La idea es que el recipiente permanezca expuesto durante las horas de la Luna llena. De esta manera, el agua absorbe simbólicamente la energía asociada con esta fase lunar. Al amanecer, se recomienda retirarla antes de que reciba directamente los rayos del Sol.

El agua de Luna llena puede utilizarse para rituales de abundancia, momentos de meditación o ceremonias de renovación. También hay quienes la incorporan a baños o la emplean para acompañar intenciones personales.