La NASA difunde fotos del cráter lunar tras el choque de una etapa del cohete de SpaceX

Composición de fotografías cedidas por NASA Goddard e Intuitive Machines del 11 y 12 de agosto captadas por la cámara de ángulo estrecho de la sonda Lunar Reconnaissance Orbiter. EFE/NASA Goddard/Intuitive Machines

Material expulsado y capas expuestas

La NASA detalló que el impacto desenterró capas de la superficie lunar, esparciendo material en forma de rayos alrededor de la cavidad. Las zonas más oscuras corresponden a rocas y polvo superficial, mientras que las más brillantes provienen de capas profundas.

Los expertos observaron el cráter bajo distintas condiciones de iluminación, lo que permitió identificar características únicas del impacto.

Un desafío técnico para capturar las imágenes

La agencia explicó que obtener las fotografías no fue sencillo, el orbitador sobrevuela la Luna de polo a polo cada dos horas, mientras el satélite gira lentamente. Tuvieron que esperar seis días hasta que el lugar del impacto quedara visible desde la órbita del LRO.

Los restos del cohete eran parte de una misión lunar de Firefly Aerospace e Ispace, que adoptó una trayectoria hacia la Luna debido a la actividad solar y las fuerzas gravitacionales.

La NASA confirmó el impacto el mismo 5 de agosto y señaló que el evento ayudará a estudiar la geología lunar y a perfeccionar futuras misiones científicas y de exploración.