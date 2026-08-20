La NASA difunde fotos del cráter lunar tras el choque de una etapa del cohete de SpaceX

La NASA difundió nuevas imágenes del cráter provocado por el impacto de una etapa del cohete Falcon 9 de SpaceX en la Luna, ocurrido el 5 de agosto. El socavón, de unos 18 metros de ancho, fue captado por el Orbitador de Reconocimiento Lunar (LRO) y permitirá estudiar la geología del satélite y mejorar futuras misiones, informó EFE.
Un cráter de 18 metros causado por restos de SpaceX
Entre el 11 y el 12 de agosto, el Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) capturó imágenes de un nuevo cráter en la superficie lunar. Según la NASA, se formó el 5 de agosto, cuando la etapa superior del Falcon 9 de SpaceX impactó contra la Luna tras su lanzamiento en enero de 2025 en la misión Firefly Blue Ghost 1.
Las fotografías muestran un cráter de 18 metros de ancho y menos de 3 metros de profundidad, junto a otro de mayor tamaño ya existente.
Material expulsado y capas expuestas
La NASA detalló que el impacto desenterró capas de la superficie lunar, esparciendo material en forma de rayos alrededor de la cavidad. Las zonas más oscuras corresponden a rocas y polvo superficial, mientras que las más brillantes provienen de capas profundas.
Los expertos observaron el cráter bajo distintas condiciones de iluminación, lo que permitió identificar características únicas del impacto.
Un desafío técnico para capturar las imágenes
La agencia explicó que obtener las fotografías no fue sencillo, el orbitador sobrevuela la Luna de polo a polo cada dos horas, mientras el satélite gira lentamente. Tuvieron que esperar seis días hasta que el lugar del impacto quedara visible desde la órbita del LRO.
Los restos del cohete eran parte de una misión lunar de Firefly Aerospace e Ispace, que adoptó una trayectoria hacia la Luna debido a la actividad solar y las fuerzas gravitacionales.
La NASA confirmó el impacto el mismo 5 de agosto y señaló que el evento ayudará a estudiar la geología lunar y a perfeccionar futuras misiones científicas y de exploración.
En pocas palabras
- NASA: difundió imágenes del cráter lunar de 18 metros causado por un cohete de SpaceX.
- Impacto: un resto de Falcon 9 de SpaceX creó el cráter el 5 de agosto tras un lanzamiento.
- Ciencia lunar: las fotos del LRO ayudarán a estudiar la geología y mejorar futuras misiones.