Alerta meteorológica por una ciclogénesis de tres días: tormentas de hasta 70 mm, ráfagas y la llegada de aire polar

Según las proyecciones del Servicio Meteorológico Nacional y del sitio especializado Meteored, este fenómeno que se centrará especialmente en el Noreste argentino y en el Litoral va a traer abundantes precipitaciones, intensas ráfagas de viento y el posterior avance de una masa de aire frío polar que provocará un marcado descenso de las temperaturas.

Las zonas más afectadas por la ciclogénesis y el temporal

El fenómeno climático obedece a la ondulación de un sistema frontal que dará origen a un centro de baja presión. Esta estructura potenciará eventos de tormentas y vientos sostenidos desde el este de la provincia de Salta hasta Chaco, Santa Fe, Corrientes y Entre Ríos.