Vientos, tormentas con mucha agua y un aire polar que hará bajar la temperatura es el panorama que le espera a una parte de Argentina que se verá afectada por una ciclogénesis desde este jueves y hasta el domingo.
Alerta meteorológica por una ciclogénesis de tres días: tormentas de hasta 70 mm, ráfagas y la llegada de aire polar
El Servicio Meteorológico Nacional anticipó un fuerte temporal que afectará a varias provincias del país. Cuáles serán las más afectadas
Según las proyecciones del Servicio Meteorológico Nacional y del sitio especializado Meteored, este fenómeno que se centrará especialmente en el Noreste argentino y en el Litoral va a traer abundantes precipitaciones, intensas ráfagas de viento y el posterior avance de una masa de aire frío polar que provocará un marcado descenso de las temperaturas.
Las zonas más afectadas por la ciclogénesis y el temporal
El fenómeno climático obedece a la ondulación de un sistema frontal que dará origen a un centro de baja presión. Esta estructura potenciará eventos de tormentas y vientos sostenidos desde el este de la provincia de Salta hasta Chaco, Santa Fe, Corrientes y Entre Ríos.
- Inicio del evento: El sistema comenzará a intensificarse progresivamente desde la tarde del miércoles y extenderá su mayor pico de inestabilidad hasta la noche del jueves.
- Volumen de agua: Se prevé la caída de precipitaciones acumuladas de hasta 70 mm, concentrándose los registros más elevados sobre el territorio de Entre Ríos y Corrientes.
- Ráfagas de viento: Se aguardan vientos con velocidades de entre 50 y 60 km/h provenientes del sector sudoeste en toda la región bajo alerta.
Pronóstico extendido para Mendoza
En el caso de Mendoza no se esperan tormentas, pero sí un descenso de temperatura durante el fin de semana, siendo este el pronóstico extendido.
- Jueves: Tiempo bueno con ascenso de la temperatura, vientos leves del sudeste. Máxima de 22 grados y mínima de 9 grados.
- Viernes: Pocas nubes y mínimo cambio de temperatura. La máxima pronosticada es de 22 grados y la mínima de 10.
- Sábado: Mayormente nublado con descenso de la temperatura. La máxima será de 14 grados y la mínima de 8.
- Domingo: Nublado con la temperatura máxima ascendiendo a 15 y la mínima cayendo a 7.
El pronóstico extendido para el AMBA y el fin de semana
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), si bien no se proyectan tormentas severas, la rotación de los vientos y la masa de aire frío mantendrán condiciones frescas y ambiente muy frío hacia los próximos días.
- Jueves: Se perfila como el día más templado de la semana, registrando una mínima de 8 °C y una máxima estimada en 17 °C con cielo parcialmente nublado.
- Viernes: Se sentirá la irrupción de aire frío, con temperaturas que fluctuarán entre los 7 °C de mínima y los 12 °C de máxima.
- Sábado 22: Se afianza el ambiente frío con una mínima de 4 °C y una máxima de 12 °C.
- Domingo 23: Mantendrá marcas térmicas frías, ubicándose entre los 4 °C por la mañana y los 13 °C por la tarde.
En pocas palabras
- Alerta meteorológica: Argentina se prepara para una ciclogénesis con tormentas de hasta 70 mm y ráfagas.
- Impacto regional: El fenómeno afectará principalmente al Noreste y Litoral, trayendo fuertes lluvias y viento.
- Cambio de clima: Se espera la llegada de aire polar con un marcado descenso de temperaturas tras el temporal.