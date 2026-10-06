Un nuevo descubrimiento científico aporta respuestas a un debate abierto hace un siglo en torno a piezas cerámicas halladas en Tampa Bay. Especialistas del Museo de Historia Natural de Florida determinaron que vasijas decoradas con estilos propios de la cultura misisipiana fueron elaboradas por artesanos migrantes. Los datos confirman que estos alfareros viajaron cientos de kilómetros hacia el sur y se establecieron en comunidades locales durante la época prehispánica.
Un descubrimiento sobre vasijas antiguas resuelve un enigma centenario en Tampa Bay
Científicos del Museo de Historia Natural descifran el origen de cerámicas decoradas halladas en la costa mediante análisis microscópicos
El trabajo de arqueología examinó fragmentos que intrigaban a los investigadores desde principios del siglo XX por sus semejanzas con diseños norteños. "Teníamos curiosidad por saber si estas vasijas fueron importadas del corazón de la región mediante el comercio, si eran imitaciones locales de motivos misisipianos o, como finalmente descubrimos, si fueron hechas por migrantes que llegaron a las comunidades de Tampa Bay para instalar sus talleres y residir allí", explicó Trevor Duke, autor inicial de la investigación.
Claves del descubrimiento
El análisis por activación neutrónica comprobó que la arcilla utilizada coincidía químicamente con los depósitos geológicos de Tampa Bay, lo cual descartó que las piezas llegaran terminadas por rutas comerciales. Mediante petrografía, los científicos observaron la estructura interna del material bajo el microscopio y detectaron el empleo de tiesto molido, una técnica habitual en las colinas de Tallahassee pero ausente en las vasijas lisas comunes de la zona. En esos agregados hallaron restos de mica, un mineral característico del norte territorial.
"Al mirar la sección bajo el microscopio, puedes identificar los minerales presentes según su color y forma. A partir de eso, podemos averiguar qué se le añadió. Es una especie de huella digital de las personas que lo fabricaron", señaló Neill Wallis, curador del laboratorio cerámico. Los artesanos también aplicaron el método de rollos de arcilla superpuestos en lugar del moldeado simple predominante en los asentamientos locales.
Tradición multigeneracional
Las vasijas decoradas contenían tiestos molidos provenientes de cerámicas aún más antiguas, preservando fragmentos de piezas elaboradas por generaciones previas. "Es parecido a las muñecas rusas porque tienes cerámica triturada dentro de cerámica triturada dentro de cerámica triturada. Puedes rastrear esto a lo largo de varias generaciones de vasijas", detalló Wallis. La práctica permitía a las familias migrantes mantener un enlace material directo con su tierra natal.
Los conocimientos técnicos se mantuvieron concentrados en un círculo reducido de especialistas sin expandirse al resto de la población costera. "Las comunidades de migrantes a menudo tenían que encontrar su propio nicho en un lugar nuevo. ¿Qué habría hecho destacar a estos migrantes? ¿Cómo habrían establecido un rol en esta nueva área? Traer un conocimiento especializado en la producción de cerámica parece haber sido una forma de lograrlo", concluyó Andrea Torvinen, administradora de colecciones de la institución.