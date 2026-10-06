Un descubrimiento sobre vasijas antiguas resuelve un enigma centenario en Tampa Bay

"Al mirar la sección bajo el microscopio, puedes identificar los minerales presentes según su color y forma. A partir de eso, podemos averiguar qué se le añadió. Es una especie de huella digital de las personas que lo fabricaron", señaló Neill Wallis, curador del laboratorio cerámico. Los artesanos también aplicaron el método de rollos de arcilla superpuestos en lugar del moldeado simple predominante en los asentamientos locales.

Tradición multigeneracional

Las vasijas decoradas contenían tiestos molidos provenientes de cerámicas aún más antiguas, preservando fragmentos de piezas elaboradas por generaciones previas. "Es parecido a las muñecas rusas porque tienes cerámica triturada dentro de cerámica triturada dentro de cerámica triturada. Puedes rastrear esto a lo largo de varias generaciones de vasijas", detalló Wallis. La práctica permitía a las familias migrantes mantener un enlace material directo con su tierra natal.

Los conocimientos técnicos se mantuvieron concentrados en un círculo reducido de especialistas sin expandirse al resto de la población costera. "Las comunidades de migrantes a menudo tenían que encontrar su propio nicho en un lugar nuevo. ¿Qué habría hecho destacar a estos migrantes? ¿Cómo habrían establecido un rol en esta nueva área? Traer un conocimiento especializado en la producción de cerámica parece haber sido una forma de lograrlo", concluyó Andrea Torvinen, administradora de colecciones de la institución.