Ciclogénesis en Mendoza: cómo estará el tiempo en la provincia este miércoles

Durante la madrugada, los termómetros marcarán alrededor de 12°C con cielo parcialmente nublado. Hacia la mañana, la nubosidad irá en aumento y la mínima tocará su punto más bajo. Por la tarde y la noche, el cielo variará entre parcialmente y mayormente nublado, con marcas térmicas que descenderán nuevamente a los 16°C al cierre de la jornada.

A diferencia del centro y litoral del país, donde la ciclogénesis trajo fuertes precipitaciones, el riesgo de lluvias en Mendoza es prácticamente nulo. La probabilidad de precipitaciones se mantendrá en 0% durante la mayor parte del día, con apenas un margen del 0 al 10% durante la tarde.

En cuanto a los vientos, se esperan brisas leves a moderadas. Por la madrugada y la mañana, soplarán desde el oeste y sudoeste a una velocidad de 7 a 12 km/h. Hacia la tarde y la noche rotarán hacia el sudeste, incrementando su intensidad con velocidades de entre 13 y 22 km/h. Estas condiciones de aire fresco y cielo nuboso se replicarán de manera similar tanto en el este mendocino como en el sur mendocino.