Ciclogénesis en Mendoza: cómo estará el tiempo en la provincia este miércoles

Mientras gran parte de la Argentina sigue afectada por un proceso de ciclogénesis que ha generado lluvias intensas y vientos en varias provincias desde el domingo, el tiempo en Mendoza se mantiene al margen de los fenómenos más severos.
Este sistema de baja presión se desplaza hacia el este y el Atlántico, dejando atrás el marcado descenso de temperatura que ya se percibe en toda la provincia de Mendoza.
Qué pasará este miércoles
Para este miércoles, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada mayormente gris y fresca en el Gran Mendoza. La temperatura mínima será de 9°C durante la mañana, mientras que la máxima apenas alcanzará los 20°C en horas de la tarde.
Durante la madrugada, los termómetros marcarán alrededor de 12°C con cielo parcialmente nublado. Hacia la mañana, la nubosidad irá en aumento y la mínima tocará su punto más bajo. Por la tarde y la noche, el cielo variará entre parcialmente y mayormente nublado, con marcas térmicas que descenderán nuevamente a los 16°C al cierre de la jornada.
A diferencia del centro y litoral del país, donde la ciclogénesis trajo fuertes precipitaciones, el riesgo de lluvias en Mendoza es prácticamente nulo. La probabilidad de precipitaciones se mantendrá en 0% durante la mayor parte del día, con apenas un margen del 0 al 10% durante la tarde.
En cuanto a los vientos, se esperan brisas leves a moderadas. Por la madrugada y la mañana, soplarán desde el oeste y sudoeste a una velocidad de 7 a 12 km/h. Hacia la tarde y la noche rotarán hacia el sudeste, incrementando su intensidad con velocidades de entre 13 y 22 km/h. Estas condiciones de aire fresco y cielo nuboso se replicarán de manera similar tanto en el este mendocino como en el sur mendocino.