El armado de Kicillof para 2027 llegó a Mendoza con una apuesta más allá del peronismo

Axel Kicillof desembarcó en Mendoza con la visita de su ministra de Mujeres y Diversidad de Buenos Aires.

Pero además dejó una definición política sobre el alcance que pretende tener el movimiento: "Este espacio agrupa más que el peronismo", sostuvo, y explicó que Kicillof considera que será necesario construir una fuerza más amplia para volver al gobierno y afrontar, según su mirada, un necesario proceso de reconstrucción del país.

El armado de Axel Kicillof

El Movimiento Derecho al Futuro se presenta como un espacio político y social que busca ampliar la construcción del kicillofismo más allá de la provincia de Buenos Aires. Durante los últimos meses desarrolló encuentros territoriales y sectoriales y sumó espacios de trabajo en áreas como salud, educación, juventudes, cultura, trabajo y mujeres y diversidades.

Díaz explicó que uno de los objetivos es construir una propuesta federal que tenga en cuenta las particularidades de cada provincia, de cada región. De ahí que el movimiento comenzó a recorrer el territorio nacional para conocer las realidades provinciales y, a partir de allí, reconstruir una propuesta.

La política de género de Milei vs. la de Kicillof

La funcionaria bonaerense cuestionó las políticas del gobierno nacional en materia de género y la contrapuso a las de Buenos Aires, que es actualmente la única provincia que mantiene un Ministerio de Mujeres y Diversidad.

Según explicó, la provincia realiza alrededor de 300 traslados al año -entre Buenos Aires y otras provincias o países limítrofes- de mujeres y sus hijos en situaciones de violencia por razones de género.

Y cuestionó que el gobierno de Milei haya eliminado mecanismos de coordinación entre las provincias y la Nación que funcionaban desde hacía décadas: "Ahora con la Nación no contamos para nada", afirmó, y acusó al gobierno de sostener un "discurso negacionista de la violencia de género".

Juventudes, otra pata del armado de Axel Kicillof

Díaz también ubicó a los jóvenes como una pata principal que el movimiento de Kicillof busca incorporar a su construcción política.

"Si bien es de los sectores que más apoyó a Milei, es el más afectado por sus políticas. La informalidad laboral en los jóvenes es brutal", sostuvo y señaló otras dificultades como la falta de oportunidades y las posibilidades de independizarse económicamente; el juego online y los suicidios.

El kicillofismo sobre Cristina Kirchner

Díaz evitó plantear una definición electoral concreta respecto de la posible candidatura de Cristina Fernández de Kirchner, pero ratificó la posición de Kicillof y su equipo respecto de la situación de la ex presidenta, "víctima de una injusta detención" y de "persecución política".

"Vamos a siempre seguir denunciando esto", afirmó la funcionaria; al mismo tiempo que volvió a colocar el foco en la construcción que impulsa Axel Kicillof: "Nosotros requerimos reconstruir una fuerza nacional, popular, democrática que vuelva a ser gobierno en la Argentina".

El peronismo mendocino se alinea con Kicillof pese a sus internas

Destéfanis fue una de las figuras provinciales centrales en la conferencia de prensa que brindó la ministra bonaerense, aunque distintos sectores del peronismo local se muestran como parte del armado nacional del gobernador. También estuvo el ex secretario de Malvinas Argentinas de la gestión de Alberto Fernández, Guillermo Carmona. Mientras tanto, la interna provincial, sigue abierta.