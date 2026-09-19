Kicillof reunió al peronismo federal y Mendoza llevó una sorpresa: el ciurquismo

Si bien no asistieron a la reunión que tuvieron este viernes los representantes del axelismo mendocino con Andrés "Cuervo" Larroque -ministro de Desarrollo y una persona del círculo íntimo de Axel- la foto fue con la Verónica Magario, vicegobernadora de la provincia.

Esta reunión produce cambios en el entramado peronista mendocino.

El axelismo mendocino llega con su propia estructura

La construcción mendocina del MDF tiene entre sus principales referentes a la intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis; al diputado nacional y exintendente de Tunuyán, Martín Aveiro; y al actual jefe comunal tunuyanino, Emir Andraos.

A ese armado se suman dirigentes de distintos departamentos, organizaciones sociales y sectores sindicales, con presencia de la CTA y la CGT. También forma parte de esa construcción Guillermo Carmona, además de referentes del Movimiento Evita y sectores vinculados a Barrios de Pie.

El axelismo mendocino de la primera hora reunido con Andrés "cuervo" Larroque, en la imagen se puede ver a Martín Aveiro, Flor Destéfanis, Guillermo Carmona, Carina Sedano (CTA), Ricardo Letard (CGT), y otros dirigentes que llegaron a mostrar cómo está el armado mendocino. Gentileza PJ

El desembarco del MDF en Mendoza no es nuevo. En mayo, dirigentes del espacio confirmaron que trabajaban en la apertura de una sede partidaria denominada Mendoza con Axel, como parte de la expansión territorial del armado de Kicillof fuera de Buenos Aires.

La presencia mendocina en Avellaneda, entonces, tiene una lógica bastante clara: mostrar que el proyecto que Kicillof construyó en Buenos Aires tiene dirigentes y estructura también en otras provincias.

Pero hay una segunda foto.

La sorpresa: Ciurca también manda representantes

El ciurquismo -representando principalmente por la senadora Adriana Cano y la diputada Verónica Valverde- se reunieron con Verónica Magario, vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires. gentileza PJ

La novedad política mendocina está en que al encuentro también llegaron representantes del sector de Carlos Ciurca: su esposa, la diputada provincial Verónica Valverde, y la senadora Adriana Cano, presidenta del bloque justicialista en la Cámara Alta. La presencia de ambas introduce una pieza que no formaba parte del núcleo original del axelismo mendocino.

Y ahí aparece el particular mapa del peronismo mendocino, donde las fronteras entre los distintos espacios son bastante menos prolijas que las etiquetas que suelen utilizarse para describirlos.

Ciurca mantiene una construcción política propia en Mendoza y durante los últimos años consolidó vínculos con el sector de los intendentes, especialmente con Matías Stevanato, de Maipú, y los hermanos Omar y Emir Félix, del sur provincial. Distintas reconstrucciones de la interna del PJ mendocino ubican al exvicegobernador como uno de los principales articuladores de ese espacio.

Stevanato, además, ha construido su propio proyecto político y mantiene expectativas alrededor de Sergio Massa, mientras que el peronismo del sur responde a una lógica propia. En ese tablero, la aparición de representantes del ciurquismo en una actividad central del armado nacional de Kicillof abre una pregunta inevitable: ¿se trata de un acercamiento puntual o de una nueva pieza en el complejo reordenamiento del peronismo mendocino?

Por ahora la respuesta no está clara.

Lo que sí está a la vista es que Mendoza vuelve a hacer honor a su condición de territorio políticamente particular: mientras el MDF intenta mostrar una estructura nacional detrás de Kicillof, en la delegación mendocina conviven quienes vienen construyendo el axelismo desde el comienzo con dirigentes que, en la política provincial, forman parte de otros acuerdos.

Un encuentro nacional con mirada federal

Así convocó Axel Kicillof en las redes sociales al encuentro Federal en Avellaneda. Redes sociales

El plenario Federal que se realizó este sábado 19 en la UTN de Villa Domínico. Kicillof busca ampliar el MDF más allá de la provincia de Buenos Aires. En las últimas semanas, el gobernador insistió públicamente en la necesidad de construir una alternativa nacional y el espacio avanzó con actividades en distintas provincias.

La convocatoria reunió delegaciones de todo el país y fue planteada como un plenario federal, con dirigentes, intendentes, legisladores y organizaciones sindicales y sociales. El cierre estuvo a cargo de Kicillof.

El gobernador todavía no formalizó una candidatura presidencial para 2027. Pero la dimensión del encuentro, la expansión territorial del MDF y la presencia de dirigentes de distintos puntos del país le dan a la jornada una lectura evidente dentro de la interna peronista: Kicillof está construyendo la estructura con la que pretende discutir el futuro del peronismo y, eventualmente, una candidatura nacional.

“Para construir una alternativa nacional primero hay que escuchar a la Argentina”, afirmó Kicillof y agregó: “No me interesa una construcción a control remoto. Tenemos que escuchar, tenemos que sumar, tenemos que organizar en todos los rincones de nuestra República Argentina”.

El gobernador bonaerense sostuvo para cerrar: “No se va a salir de esta situación tan dramática ni con jugadas mágicas ni con improvisaciones”.