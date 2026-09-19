Ernesto Sanz en modo electoral: "No descarto nada, pero busco construir una alternativa nacional"

"Mi misión y mi pasión hoy están puestas en construir una alternativa que le dé respuesta a una enorme cantidad de ciudadanos que no se sienten representados por ninguno de los dos extremos”, aseguró Ernesto Sanz.

Críticas del dirigente de la UCR a los recortes a las provincias y a las universidades

Aunque reconoció la desaceleración inflacionaria y el alcance del orden macroeconómico como aspectos relevantes del gobierno nacional, Sanz remarcó que los resultados fueron alcanzados a costa de un severo impacto en la sociedad. "Ahí está el orden macroeconómico y la baja de inflación, pero con un enorme sacrificio de los jubilados, la obra pública, las pymes y las provincias. Esa sola receta no resuelve los problemas del desarrollo”, advirtió.

En ese sentido, objetó la distribución de partidas planteada en el proyecto de Presupuesto presentado en el Congreso: "En este fundamentalismo de preservar solo el equilibrio fiscal, recortaron los fondos para la emergencia en discapacidad, las universidades públicas y los programas sociales”.

En el marco de la interna partidaria, al ser consultado sobre las figuras que podrían confluir en una opción moderada, mencionó diálogos e intercambios informales con dirigentes como Luciano Laspina (PRO), Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), Pablo Javkin (intendente de Rosario), Emilio Monzó y el empresario Jorge Brito.

El dirigente se refirió además a su relación con Alfredo Cornejo, señalando que mantiene un vínculo maduro. "Entiendo sus urgencias para gobernar en este contexto de la Argentina y sus acercamientos con el gobierno nacional. El mejor favor que podemos hacerle a nuestros gobernadores es construir una identidad nacional fuerte que les otorgue mayor fortaleza estratégica", destacó.

Ernesto Sanz y Alfredo Cornejo.

El rol estratégico del Sur de Mendoza

En el plano provincial, Sanz destacó el volumen de inversiones y el desarrollo proyectado para los departamentos del Sur mendocino en materia de minería, energía hidroeléctrica, fotovoltaica y recursos hidrocarburíferos.

“Está ocurriendo un giro en la mirada hacia el Sur de la provincia. Se está convirtiendo en el gran combustible de crecimiento para todo Mendoza a partir de la energía hidroeléctrica, la minería, el petróleo y los nuevos parques fotovoltaicos. Es una potencialidad que le va a venir bien a todos los mendocinos”, remarcó en alusión también al último anuncio del CEO de YPF, Horacio Marín, quien dijo que la petrolera explorará otros 3 pozos en la Vaca Muerta mendocina.

Sanz también repasó su experiencia como jefe comunal de San Rafael durante la crisis de 2001, calificándola como la etapa más relevante de su trayectoria.

Al ser indagado sobre la alternancia política en el Municipio de San Rafael -gobernado por los hermanos Félix durante las últimas dos décadas-, remarcó la importancia de la renovación institucional. "La democracia se construye sobre dos pilares: equilibrio y alternancia cada 4 años. Si no hay equilibrio ni alternancia, la democracia está renga. Aunque respeto la elección de la gente, cuando los votaron fue por algo y por eso los eligieron", dijo.