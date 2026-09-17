Ernesto Sanz, en versión candidato, cruzó al oficialismo: "La reelección de Milei no es un hecho, es un relato"

Al ser consultado sobre su eventual participación en el armado de listas, la candidatura de Sanz no fue descartada formalmente por el propio protagonista. Aunque evitó una definición tajante, remarcó que su compromiso actual está enfocado en el fortalecimiento institucional del radicalismo.

El armado electoral y la reelección de Milei

En relación con el futuro panorama de las urnas, el dirigente radical insistió en que el proyecto hacia el próximo período de gobierno debe construirse desde una base democrática amplia.

El cofundador de la antigua alianza Cambiemos destacó que las distintas expresiones partidarias deben concentrarse en formular planes concretos frente a las demandas económicas del país. En ese orden, rechazó la idea de que la reelección sea una consecuencia inevitable de la dinámica parlamentaria u oficialista.

Respecto de las fuerzas de centro, el dirigente enfatizó la urgencia de rearticular un espacio plural que integre a la Unión Cívica Radical, el Socialismo y la Coalición Cívica. Este esquema busca restablecer equilibrios en el debate público y ofrecer un programa sustentable que no dependa exclusivamente de figuras individuales. El exlegislador ponderó la experiencia de los partidos con representación territorial como eje vertebrador de una alternativa federal sólida para los próximos años.