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Ernesto Sanz, en versión candidato, cruzó al oficialismo: "La reelección de Milei no es un hecho, es un relato"

El dirigente radical reapareció en televisión, planteó reorganizar la oposición frente al gobierno nacional y no descartó una candidatura para los comicios de 2027

Luciano Bertolotti
Por Luciano Bertolotti [email protected]

El histórico dirigente radical Ernesto Sanz sostuvo que la hipotética continuidad del oficialismo en el Poder Ejecutivo para el próximo período presidencial constituye una narrativa impulsada por la Casa Rosada. Durante una entrevista concedida al canal A24, el referente mendocino criticó el escenario político actual y remarcó la necesidad de consolidar una propuesta alternativa sustentada en acuerdos partidarios.

El exsenador nacional analizó las perspectivas electorales de Javier Milei y aseguró que el discurso sobre un triunfo asegurado carece de certeza objetiva en la dinámica política. Según sus declaraciones a A24, "sostener la idea de un mandato consecutivo responde a un diseño comunicacional que busca fijar expectativas antes de tiempo".

Ernesto Sanz señaló que el clima social y económico actual exige prudencia al evaluar la sustentabilidad de la propuesta gubernamental. A su entender, el oficialismo intenta administrar la gestión mediante la proyección de una supuesta hegemonía futura que aún debe ser ratificada por la ciudadanía en las urnas.

Al ser consultado sobre su eventual participación en el armado de listas, la candidatura de Sanz no fue descartada formalmente por el propio protagonista. Aunque evitó una definición tajante, remarcó que su compromiso actual está enfocado en el fortalecimiento institucional del radicalismo.

El armado electoral y la reelección de Milei

En relación con el futuro panorama de las urnas, el dirigente radical insistió en que el proyecto hacia el próximo período de gobierno debe construirse desde una base democrática amplia.

El cofundador de la antigua alianza Cambiemos destacó que las distintas expresiones partidarias deben concentrarse en formular planes concretos frente a las demandas económicas del país. En ese orden, rechazó la idea de que la reelección sea una consecuencia inevitable de la dinámica parlamentaria u oficialista.

Respecto de las fuerzas de centro, el dirigente enfatizó la urgencia de rearticular un espacio plural que integre a la Unión Cívica Radical, el Socialismo y la Coalición Cívica. Este esquema busca restablecer equilibrios en el debate público y ofrecer un programa sustentable que no dependa exclusivamente de figuras individuales. El exlegislador ponderó la experiencia de los partidos con representación territorial como eje vertebrador de una alternativa federal sólida para los próximos años.

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