Malvinas como provincia 24: ¿Qué tiene que pasar para que Argentina dé ese paso?

La posibilidad de que las Islas Malvinas se conviertan en la provincia número 24 de la Argentina requiere, antes que nada, resolver la cuestión central de la soberanía. El archipiélago se encuentra bajo control británico desde 1833 y la Argentina mantiene su reclamo diplomático desde ese entonces.
Pero, además, existe un aspecto jurídico que suele generar confusión: las Malvinas ya forman parte de la jurisdicción argentina de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Así lo establece la legislación nacional.
Por lo tanto, una eventual provincialización independiente de las islas requeriría modificar el actual esquema territorial mediante una decisión del Congreso y una articulación con Tierra del Fuego.
¿Malvinas provincia 24? El papel del Congreso y Tierra del Fuego
La Ley 23.775, que provincializó Tierra del Fuego en 1990, incluyó expresamente a las islas Malvinas dentro de la jurisdicción provincial. Posteriormente, la Ley 26.552 precisó esa integración territorial.
Entonces, para que Argentina pueda dar el paso de provincializar a las Malvinas y convertirlas, eventualmente, en la nº 24 se deben dar tres condiciones:
- Una eventual recuperación efectiva de la soberanía argentina sobre el archipiélago
- La sanción de una ley nacional que establezca su nuevo estatus
- La correspondiente articulación institucional con Tierra del Fuego.
En plena tensión política y diplomática con el Reino Unido, la idea de otorgar a las Malvinas un estatus provincial no es nueva. El debate sobre la provincialización de los territorios australes tiene antecedentes históricos y alcanzó distintas iniciativas legislativas.
Por ejemplo, Pablo Blanco, senador por Tierra del Fuego y exconvencional constituyente provincial, presentó en 2024 un proyecto de ley para provincializar las Islas Malvinas y convertirlas en la nº 24.
Por qué Argentina reclama la soberanía de las Islas Malvinas
La posición argentina sobre Malvinas se sustenta oficialmente en el reclamo de soberanía y en la continuidad de los derechos que el país sostiene desde la conformación del Estado nacional. La Cancillería argentina sostiene que existe una disputa de soberanía con el Reino Unido y que debe resolverse mediante negociaciones bilaterales.
Así, una eventual transformación de las Islas Malvinas en la provincia 24 no sería una medida administrativa inmediata: dependería primero de una solución sobre la soberanía y, después, de una modificación del marco jurídico que actualmente las integra a la jurisdicción de Tierra del Fuego.
Argentina tiene 23 provincias y una jurisdicción de primer orden (conocida como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), sumando un total de 24 jurisdicciones político-administrativas.
Las 23 provincias:
- Buenos Aires
- Catamarca
- Chaco
- Chubut
- Córdoba
- Corrientes
- Entre Ríos
- Formosa
- Jujuy
- La Pampa
- La Rioja
- Mendoza
- Misiones
- Neuquén
- Río Negro
- Salta
- San Juan
- San Luis
- Santa Cruz
- Santa Fe
- Santiago del Estero
- Tierra del Fuego
- Tucumán
Se suma, claro, el distrito federal que es la CABA, es decir, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En pocas palabras
- Soberanía argentina: la provincia número 24 de las Islas Malvinas requiere resolver el reclamo de soberanía, firme desde 1833.
- Marco legal: las Malvinas ya integran la jurisdicción de Tierra del Fuego por ley, necesitando modificar el esquema territorial.
- Pasos necesarios: recuperación de soberanía, ley nacional de estatus y articulación con Tierra del Fuego son las condiciones.