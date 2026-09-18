Malvinas como provincia 24: ¿Qué tiene que pasar para que Argentina dé ese paso?

Las Islas Malvinas, claramente parte de la plataforma continental argentina. Imagen satelital.

¿Malvinas provincia 24? El papel del Congreso y Tierra del Fuego

La Ley 23.775, que provincializó Tierra del Fuego en 1990, incluyó expresamente a las islas Malvinas dentro de la jurisdicción provincial. Posteriormente, la Ley 26.552 precisó esa integración territorial.

Entonces, para que Argentina pueda dar el paso de provincializar a las Malvinas y convertirlas, eventualmente, en la nº 24 se deben dar tres condiciones:

Una eventual recuperación efectiva de la soberanía argentina sobre el archipiélago

argentina sobre el archipiélago La sanción de una ley nacional que establezca su nuevo estatus

La correspondiente articulación institucional con Tierra del Fuego.

En plena tensión política y diplomática con el Reino Unido, la idea de otorgar a las Malvinas un estatus provincial no es nueva. El debate sobre la provincialización de los territorios australes tiene antecedentes históricos y alcanzó distintas iniciativas legislativas.

El mapa de las Islas Malvinas. Archivo.

Por ejemplo, Pablo Blanco, senador por Tierra del Fuego y exconvencional constituyente provincial, presentó en 2024 un proyecto de ley para provincializar las Islas Malvinas y convertirlas en la nº 24.

Por qué Argentina reclama la soberanía de las Islas Malvinas

La posición argentina sobre Malvinas se sustenta oficialmente en el reclamo de soberanía y en la continuidad de los derechos que el país sostiene desde la conformación del Estado nacional. La Cancillería argentina sostiene que existe una disputa de soberanía con el Reino Unido y que debe resolverse mediante negociaciones bilaterales.

Así, una eventual transformación de las Islas Malvinas en la provincia 24 no sería una medida administrativa inmediata: dependería primero de una solución sobre la soberanía y, después, de una modificación del marco jurídico que actualmente las integra a la jurisdicción de Tierra del Fuego.

Una postal de las Islas Malvinas. Archivo.

Argentina tiene 23 provincias y una jurisdicción de primer orden (conocida como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), sumando un total de 24 jurisdicciones político-administrativas.

Las 23 provincias:

Buenos Aires

Catamarca

Chaco

Chubut

Córdoba

Corrientes

Entre Ríos

Formosa

Jujuy

La Pampa

La Rioja

Mendoza

Misiones

Neuquén

Río Negro

Salta

San Juan

San Luis

Santa Cruz

Santa Fe

Santiago del Estero

Tierra del Fuego

Tucumán

Se suma, claro, el distrito federal que es la CABA, es decir, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.