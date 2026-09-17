Malvinas: Milei ratificó que busca recuperarlas y filtró las 5 claves del proyecto que entra al Congreso

La propuesta busca reemplazar el régimen de la Ley 26.659 y ampliar las sanciones para actividades no autorizadas de explotación de recursos naturales. El proyecto contempla penas que pueden llegar hasta 20 años de prisión, además de multas e inhabilitaciones. También alcanza a proveedores, socios, accionistas y otras personas vinculadas con las empresas involucradas.

Vista áerea de la Isla Gran Malvina (izquierda) y la Isla Soledad. Imagen ilustrativa.

Malvinas, Consejo de Seguridad Nacional y nuevas facultades

El proyecto de ley que el Ejecutivo redactó y que será tratado por el Congreso se centra en estas claves: