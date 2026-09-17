El Gobierno de Javier Milei, quien en las últimas horas confirmó a través de su vocero Adrián Ravier que Argentina busca recuperar la soberanía de las Malvinas por la vía pacífica y diplomática, envió al Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa que tiene como uno de sus ejes la protección de los recursos naturales en las Islas Malvinas y la Plataforma Continental Argentina, pero que también plantea cambios más amplios en materia de seguridad y defensa.
Malvinas: Milei ratificó que busca recuperarlas y filtró las 5 claves del proyecto que entra al Congreso
El proyecto sobre Malvinas crea un Consejo de Seguridad Nacional, endurece sanciones y suma nuevas herramientas ante amenazas externas. La postura de Javier Milei
La propuesta busca reemplazar el régimen de la Ley 26.659 y ampliar las sanciones para actividades no autorizadas de explotación de recursos naturales. El proyecto contempla penas que pueden llegar hasta 20 años de prisión, además de multas e inhabilitaciones. También alcanza a proveedores, socios, accionistas y otras personas vinculadas con las empresas involucradas.
Malvinas, Consejo de Seguridad Nacional y nuevas facultades
El proyecto de ley que el Ejecutivo redactó y que será tratado por el Congreso se centra en estas claves:
- Uno de los puntos centrales es la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, presidido por el Presidente e integrado de manera permanente por el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, el secretario de Inteligencia de Estado y la secretaria Legal y Técnica.
- El organismo tendrá entre sus funciones coordinar políticas diplomáticas, económicas, militares, jurídicas, de inteligencia y ciberseguridad, además de intervenir en la protección de infraestructuras críticas.
- El proyecto también establece procedimientos para actuar frente a aeronaves y embarcaciones consideradas hostiles. En el caso de los aviones, el uso de la fuerza quedaría como último recurso y requeriría una orden expresa del Presidente, con posibilidad de delegación en el ministro de Defensa. Para los buques se prevén medidas progresivas, mientras que el hundimiento quedaría reservado para situaciones excepcionales.
- Otro capítulo habilita medidas económicas temporales ante amenazas graves e inminentes, como restricciones cambiarias y financieras, bloqueo de activos, suspensión de permisos y contrataciones y limitaciones al comercio exterior.
- Finalmente, la iniciativa propone nuevas restricciones a la influencia extranjera en procesos electorales, incorpora delitos vinculados con inteligencia y campañas de desinformación financiadas desde el exterior y eleva a rango legal el RePET, registro relacionado con personas y entidades vinculadas al terrorismo y su financiamiento.
En tanto, Santiago Caputo, asesor presidencial, también se metió en el tema Malvinas al asegurar que “Inglaterra es el pasado" y que "Argentina es el futuro”. Caputo se pronunció luego de las declaraciones de Trump y consideró que “es saludable que los Estados Unidos revisen su postura sobre Malvinas”.
Por otra parte, el presidente Javier Milei le pidió a la dirigencia política, en especial a la oposición, poner "una pausa a otras discusiones" en relación al tratamiento del proyecto de ley en cuestión mientras se busca consenso absoluto de cara a su aprobación.
En pocas palabras
- Ley de Defensa: el Gobierno envió al Congreso un proyecto para endurecer sanciones y sumar herramientas de seguridad.
- Malvinas: la iniciativa busca proteger los recursos naturales en las Islas y amplía penas de hasta 20 años de prisión.
- Consejo de Seguridad: se crea un organismo clave con el Presidente y ministros para coordinar políticas de defensa y ciberseguridad.