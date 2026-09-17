18 años ante de la guerra de Malvinas llegó en una avioneta a las islas y clavó bandera argentina

Una vez en tierra, la escena duró apenas unos minutos. Fitzgerald colocó una bandera argentina en un pequeño mástil y entregó a un isleño una proclama dirigida a las autoridades locales. El documento expresaba su posición sobre la soberanía de Malvinas y presentaba el aterrizaje como una acción simbólica. Poco después, volvió a subir a su avioneta y emprendió el regreso al continente.

Llegó solo en una avioneta y permaneció apenas unos minutos

Había, además, una coincidencia particular, era el día de su cumpleaños. Fitzgerald había cumplido 38 años mientras realizaba el vuelo que terminaría convirtiéndolo en una figura conocida en Argentina. Después de regresar a Río Gallegos fue recibido por una multitud y los medios comenzaron a contar la historia del hombre que había llegado solo hasta las islas.

El episodio ocurrió, además, en un momento especialmente sensible. Ese mismo septiembre de 1964 comenzaban en las Naciones Unidas las discusiones vinculadas con la cuestión de las Malvinas y la situación colonial del archipiélago. La acción de Fitzgerald tuvo repercusión internacional y Gran Bretaña presentó una protesta ante la ONU.

En Argentina, el piloto fue recibido como un héroe, aunque el vuelo también tuvo consecuencias administrativas ya que se inició un sumario porque su recorrido no coincidía con el plan de vuelo declarado ante las autoridades aeronáuticas. Finalmente recibió una suspensión breve de su licencia.

La historia no terminó allí. Dos años después, en 1966, otro grupo argentino llegaría a las Malvinas en una operación completamente diferente, cuando un comando desvió un avión de Aerolíneas Argentinas y lo hizo aterrizar en la pista de carreras de caballos de Stanley. El episodio, conocido como Operativo Cóndor, tuvo una dimensión política y de seguridad muy distinta. Pero el vuelo de Fitzgerald quedó como uno de los episodios más singulares ocurridos antes de la guerra.