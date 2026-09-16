Remera de Messi y en pleno conflicto de Malvinas: un esgrimista inglés eligió a Argentina en los Juegos Suramericanos

Al conocer su filiación argentina, Domínguez le propuso incorporarse al equipo nacional. Así comenzó el camino que llevó al joven esgrimista a competir por Argentina.

Brooke cuenta con un destacado recorrido deportivo. Bajo bandera británica llegó a ser número uno del ranking mundial cadete y séptimo en el junior. Entre sus principales logros aparecen el oro en el Campeonato de la Commonwealth 2022, el título del Europeo Junior 2025 y el subcampeonato mundial junior de 2024.

También tuvo una destacada etapa universitaria en Estados Unidos. Mientras estudiaba Economía, Matemáticas y Finanzas en Princeton, compitió en la Ivy League de la NCAA y recibió reconocimientos All-American durante tres años consecutivos.

Fanático del West Ham United, incluso decidió dejar de lado el partido de su equipo por la Premier League para concentrarse en su debut en Santa Fe, el martes 15 de septiembre.

En la fase de grupos individual consiguió una victoria por 5-1 ante el chileno Jorge Valderrama, aunque luego perdió frente a representantes de Colombia, Brasil, Paraguay y Panamá. El resultado le permitió clasificarse a la Tabla de 16, donde volverá a enfrentarse al brasileño Nicolas Deguchi, con la posibilidad de avanzar también en la competencia por equipos.