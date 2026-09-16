Cómo cultivar paso a paso una planta de azafrán en el jardín de casa

¿Cómo puedo cultivar una planta de azafrán en el jardín de casa?

El azafrán es una planta que se cultiva a partir de bulbos. Esta especie se lleva bien con los climas extremos, ya que sus estructuras de resistencia están bajo tierra. Por eso, esta planta soporta bien el calor del verano, la sequía y el frío (aunque las flores no resisten mucho las bajas temperaturas).

La mejor época para cultivar los bulbos de azafrán en el jardín de casa es durante el verano o a comienzos del otoño. La siempre se tiene que realizar antes de que germinen.

Esta planta se cultiva a partir de bulbos.

La planta de azafrán requiere de un suelo bien drenado, suelto y ligeramente calizo (medio seco y con mucho carbonato de calcio). No le gusta la tierra arcillosa y muy húmeda porque los bulbos se pudren.

Realiza un orificio de unos 10 centímetros para colocar el bulbo. El brote tiene que quedar hacia arriba. Lo mejor es regar la planta de forma moderada, cada 10 o 15 días.

Esta planta necesita de sol constante, una exposición de mínimo 8 horas diarias de luz directa para favorecer la floración. Esta planta florece entre abril y mayo si se planta en diciembre.

¿Cómo se extrae el condimento de la planta?

Retirar los estigmas de la flor para secarlos y tener azafrán en la cocina es el paso más tedioso y detallado del proceso.

Se hace a mano, por eso es tan costoso, pero si lo hacemos en casa, lleva menos tiempo, aunque se obtienen pocas cantidades, dependiendo de las flores que dé la planta.

Después del proceso de secado, el azafrán ya se puede usar en la cocina en pequeñas cantidades.

Hay que cosechar los pistilos de la planta usando una pinza de depilar pequeña y se tienen que desecar a temperatura ambiente o con estufas de baja temperatura. Se deja en reposo por tres meses para que maduren y recién ahí se pueden usar en la cocina.