Cómo cultivar paso a paso una planta de azafrán en el jardín de casa

El azafrán es una especia que se extrae de los estigmas secos de la flor de Crocus sativus, conocida con el nombre que lleva este condimento. La planta se azara; se puede tener en el jardín siempre que se cuente con conocimientos y se tengan en cuenta ciertos cuidados.
Este condimento es carísimo y se vende en pequeños paquetes de gramos bajos, ya que para obtener mucha cantidad hay que extraer muchos corazones de la flor que se da en ciertas épocas del año.
¿Cómo puedo cultivar una planta de azafrán en el jardín de casa?
El azafrán es una planta que se cultiva a partir de bulbos. Esta especie se lleva bien con los climas extremos, ya que sus estructuras de resistencia están bajo tierra. Por eso, esta planta soporta bien el calor del verano, la sequía y el frío (aunque las flores no resisten mucho las bajas temperaturas).
La mejor época para cultivar los bulbos de azafrán en el jardín de casa es durante el verano o a comienzos del otoño. La siempre se tiene que realizar antes de que germinen.
La planta de azafrán requiere de un suelo bien drenado, suelto y ligeramente calizo (medio seco y con mucho carbonato de calcio). No le gusta la tierra arcillosa y muy húmeda porque los bulbos se pudren.
Realiza un orificio de unos 10 centímetros para colocar el bulbo. El brote tiene que quedar hacia arriba. Lo mejor es regar la planta de forma moderada, cada 10 o 15 días.
Esta planta necesita de sol constante, una exposición de mínimo 8 horas diarias de luz directa para favorecer la floración. Esta planta florece entre abril y mayo si se planta en diciembre.
¿Cómo se extrae el condimento de la planta?
Retirar los estigmas de la flor para secarlos y tener azafrán en la cocina es el paso más tedioso y detallado del proceso.
Se hace a mano, por eso es tan costoso, pero si lo hacemos en casa, lleva menos tiempo, aunque se obtienen pocas cantidades, dependiendo de las flores que dé la planta.
Hay que cosechar los pistilos de la planta usando una pinza de depilar pequeña y se tienen que desecar a temperatura ambiente o con estufas de baja temperatura. Se deja en reposo por tres meses para que maduren y recién ahí se pueden usar en la cocina.
En pocas palabras
- Cultivo de azafrán: Se puede cultivar esta planta en casa o jardín a partir de bulbos, preferiblemente en verano u otoño.
- Cuidados esenciales: Requiere suelo bien drenado, suelto y ligeramente calizo, además de exposición solar directa por al menos 8 horas diarias.
- Obtención del condimento: Los estigmas se extraen manualmente de la flor, se secan y maduran por tres meses para su uso culinario.