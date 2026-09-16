Ni lengua de suegra ni jazmín: la planta de hojas elegantes que es perfecta para principiantes en jardinería

La aspidistra es la planta que llega para destronar a la lengua de suegra y al jazmín.

Uno de los principales secretos para cuidar esta planta consiste en elegir correctamente su ubicación. La aspidistra tolera muy bien los espacios con poca iluminación, por lo que puede desarrollarse en interiores donde otras especies tendrían dificultades.

Otro aspecto fundamental es el riego de la aspidistra. Esta especie no necesita grandes cantidades de agua y uno de los errores más habituales entre quienes recién comienzan a cuidar plantas es regarla demasiado. El exceso de humedad puede afectar las raíces y manifestarse mediante hojas con puntas amarillentas.

Las puntas marrones también requieren atención. En determinados casos pueden indicar que la planta atraviesa un período de falta de agua o estrés hídrico. Sin embargo, este síntoma también puede estar relacionado con problemas en las raíces, incluidos aquellos provocados por hongos.

¿Cómo cuidar una aspidistra?

Por eso, antes de volver a regar es conveniente comprobar el estado del sustrato y asegurarse de que la maceta tenga un drenaje adecuado. Evitar el encharcamiento es una de las mejores formas de conservar sus raíces saludables.

Gracias a su tolerancia a la sombra, su moderada necesidad de agua y su capacidad de adaptación, la aspidistra puede convertirse en una excelente compañera para quienes dan sus primeros pasos en la jardinería, superando así a la lengua de suegra y al jazmín.