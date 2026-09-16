Lo que tienes que hacer con tus orquídeas en septiembre para que estallen de flores en octubre

Aprendé a cuidar las orquídeas en septiembre.

Otro punto fundamental es el abono. Durante la etapa de crecimiento, un fertilizante específico para orquídeas aporta nutrientes que la planta utiliza para desarrollarse y producir nuevas estructuras florales. La fertilización debe realizarse de manera moderada y respetando las indicaciones del producto.

Por otro lado, el sustrato también puede marcar un plus y es una de las claves en el mundo de la jardinería. A diferencia de otras plantas, las orquídeas no necesitan tierra común. Un material aireado, como la corteza de pino, permite que las raíces reciban oxígeno y que el exceso de agua pueda escurrir correctamente.

Las orquídeas florecerán con fuerza en octubre gracias a estos consejos de jardinería.

Finalmente, en caso de tener la orquídea en maceta, el recipiente debe ser transparente para que permita observar el estado de las raíces y detectar rápidamente signos de exceso de humedad o deterioro. Además, comprobar que los orificios de drenaje estén despejados ayuda a mantener las condiciones adecuadas de la planta.

De esta forma, con cuidados de jardinería esenciales, la orquídea crecerá con fuerza durante septiembre y estallará de flores en octubre.