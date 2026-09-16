El médico mendocino Roger Zaldívar alcanzó un verdadero hito para la salud de la provincia y del país: fue distinguido en Londres con la Lance Lecture, considerada una de las premiaciones más valiosas del mundo en la especialidad de la visión. El premio lo otorga la Sociedad Internacional de Catarata y Cirugía Refractiva para destacar a los profesionales que transforman la forma de operar y cuidar los ojos.
Como su padre hace 30 años: Roger Zaldívar recibió en Londres el premio más importante de la oftalmología
El cirujano mendocino fue distinguido con la "Lance Lecture" por sus avances en salud visual. Un orgullo internacional que repite la historia
La noticia se conoció a través de una entrevista en radio Nihuil con su padre, el reconocido doctor Roberto Zaldívar, quien compartió el orgullo por el logro de su hijo.
La distinción tiene además un ingrediente emocionante y muy particular: hace 30 años, Roberto recibió este mismo premio, convirtiéndose en aquel momento en el primer médico no norteamericano en conseguirlo. Tres décadas después, Roger repite la hazaña familiar.
Técnicas nacidas en Mendoza que hoy se usan en todo el mundo
Este galardón internacional, el premio Lance Lecture -entregado en Londres por la Sociedad Internacional de Catarata y Cirugía Refractiva- vuelve a poner en valor la trayectoria y los desarrollos médicos surgidos en Mendoza.
Desde la provincia se han creado tratamientos pioneros a nivel mundial, como la técnica Bioptic (que combina un lente intraocular con láser para personas con miopía alta), y cirugías modernas de reemplazo del cristalino que permiten corregir la visión lejana y cercana en adultos para que dejen de usar anteojos.
Aunque Roger viaja constantemente por distintos países para dar conferencias y capacitar a otros cirujanos, su padre confirmó que ellos siguen apostando por la provincia y que ya planifican nuevos proyectos de tecnología médica para desarrollar en suelo mendocino.
Las pantallas, la miopía en los chicos y la salud del futuro
Durante la charla en radio Nihuil, el doctor Roberto Zaldívar también aprovechó para dar consejos sencillos sobre el cuidado de los ojos. Advirtió que cada vez hay más chicos con miopía porque se pasan horas mirando teléfonos y tabletas muy cerca de la cara.
Para prevenir estos problemas, recomendó una regla de "higiene visual" básica: lograr que los niños hagan más actividades y deportes al aire libre, lo que obliga al ojo a descansar y enfocar de lejos.
Por último, anticipó que la medicina de los ojos se encamina hacia tecnologías sorprendentes, como pequeños chips y cámaras inteligentes capaces de enviar imágenes directamente al cerebro para devolverle parte de la visión a personas ciegas.
En pocas palabras
- Cirujano mendocino: Roger Zaldívar recibió en Londres la Lance Lecture, el premio más importante de oftalmología.
- Legado familiar: repite la hazaña de su padre, Roberto Zaldívar, quien obtuvo la misma distinción hace 30 años.
- Innovación local: el premio destaca técnicas pioneras desarrolladas en Mendoza.