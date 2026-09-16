Como su padre hace 30 años: Roger Zaldívar recibió en Londres el premio más importante de la oftalmología

El Dr. Roberto Zaldívar fue el primer médico no estadounidense en obtener la Lance Lecture en 1998, logro que hoy vuelve a alcanzar su hijo Roger.

Técnicas nacidas en Mendoza que hoy se usan en todo el mundo

Este galardón internacional, el premio Lance Lecture -entregado en Londres por la Sociedad Internacional de Catarata y Cirugía Refractiva- vuelve a poner en valor la trayectoria y los desarrollos médicos surgidos en Mendoza.

Desde la provincia se han creado tratamientos pioneros a nivel mundial, como la técnica Bioptic (que combina un lente intraocular con láser para personas con miopía alta), y cirugías modernas de reemplazo del cristalino que permiten corregir la visión lejana y cercana en adultos para que dejen de usar anteojos.

Aunque Roger viaja constantemente por distintos países para dar conferencias y capacitar a otros cirujanos, su padre confirmó que ellos siguen apostando por la provincia y que ya planifican nuevos proyectos de tecnología médica para desarrollar en suelo mendocino.

Un hito internacional: la distinción entregada en Inglaterra premia el liderazgo científico y las innovaciones médicas desarrolladas desde Mendoza.

Las pantallas, la miopía en los chicos y la salud del futuro

Durante la charla en radio Nihuil, el doctor Roberto Zaldívar también aprovechó para dar consejos sencillos sobre el cuidado de los ojos. Advirtió que cada vez hay más chicos con miopía porque se pasan horas mirando teléfonos y tabletas muy cerca de la cara.

Para prevenir estos problemas, recomendó una regla de "higiene visual" básica: lograr que los niños hagan más actividades y deportes al aire libre, lo que obliga al ojo a descansar y enfocar de lejos.

Las cirugías modernas de reemplazo del cristalino permiten corregir la presbicia y el astigmatismo para que los pacientes puedan prescindir de los anteojos.

Por último, anticipó que la medicina de los ojos se encamina hacia tecnologías sorprendentes, como pequeños chips y cámaras inteligentes capaces de enviar imágenes directamente al cerebro para devolverle parte de la visión a personas ciegas.