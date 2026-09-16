Femicidio de la aspirante a gendarme: confirmaron que estaba embarazada

De acuerdo con la principal hipótesis que manejan los investigadores a esta hora, ni la propia Camila Vecchiarello ni su esposo, Carlos Gonzalo Rivero, sabían del embarazo cuando se produjo el mortal ataque.

El informe forense se incorporó al expediente en el que Rivero está imputado. Según la investigación que encabeza la Fiscalía de Delitos Especiales, el acusado atacó a la víctima con dos armas blancas en el departamento que alquilaban en Barreal, mientras completaban el curso de ingreso a la Gendarmería Nacional.

Quién era la aspirante a gendarme asesinada en San Juan

Camila tenía 26 años y era oriunda de Rosario, Santa Fe. Tiempo atrás había tomado la decisión de mudarse a San Juan para comenzar una etapa vinculada con su proyecto personal y profesional.

Su objetivo era ingresar a Gendarmería Nacional, por lo que se instaló en la localidad de Barreal, donde realizaba la instrucción correspondiente.

La joven compartía ese camino con su pareja. Riveros, de 25 años y oriundo de Tartagal, Salta, también había realizado la formación para ingresar a Gendarmería. Sin embargo, había sido separado recientemente del instituto.

Ese vínculo entre ambos quedó ahora en el centro de la investigación judicial.

Fuente: minutouno.com