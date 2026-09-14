Otro femicidio: quién era la joven aspirante a gendarme que acuchillaron salvajemente hasta la muerte

La Policía de San Juan detuvo al principal sospechoso. Imagen ilustrativa.

Femicidio en San Juan: cómo hallaron a la víctima y qué pasó con su pareja

Al ingresar a la vivienda, los policías encontraron a Vechiarello tendida en el suelo y con varias heridas cortantes. En el mismo lugar estaba su pareja, quien, según las primeras actuaciones, intentaba quitarse la vida.

El hombre fue identificado como Carlos Gonzalo Riveros, de 25 años. Al advertir la situación, los efectivos intervinieron para preservar su integridad física y evitar que concretara el intento.

Los médicos que llegaron posteriormente constataron la muerte de la joven. Riveros, en tanto, sobrevivió y se encuentra fuera de peligro, por lo que quedó detenido a disposición de la Justicia.

De acuerdo con lo informado por Tiempo de San Juan, el acusado permanece bajo custodia y se espera que sea indagado en el marco de la investigación.

Investigación del femicidio en Calingasta

Por el momento, no se estableció el móvil del ataque. Una de las hipótesis que se analiza está vinculada con la situación de ambos dentro de la formación de Gendarmería.

Investigan un femicidio en San Juan. Es el de Camila Agustina Vechiarello. Foto: redes.

Según las primeras informaciones, Riveros habría sido separado recientemente del Instituto de Formación de Gendarmería, mientras que Vechiarello continuaba con su formación.

La investigación quedó a cargo de la UFI Delitos Especiales, que busca determinar qué ocurrió dentro de la vivienda, establecer cómo se desencadenó el ataque y reconstruir los últimos momentos de la víctima.

Los investigadores deberán además avanzar sobre las circunstancias que rodearon el intento de suicidio del acusado y establecer su eventual responsabilidad en el crimen.