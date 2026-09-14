Una joven de 26 años, que se encontraba realizando su formación como aspirante a gendarme, fue asesinada en Calingasta, San Juan, y por el femicidio fue detenido su pareja, también integrante del Instituto de Formación de Gendarmería.
Otro femicidio: quién era la joven aspirante a gendarme que acuchillaron salvajemente hasta la muerte
Fue hallada asesinada. Su pareja, también aspirante a gendarme, quedó detenido
La víctima fue identificada como Camila Agustina Vechiarello, oriunda de Rosario. Según la información disponible, fue encontrada dentro de una vivienda con múltiples heridas de arma blanca.
El salvaje hecho ocurrió en una casa ubicada en la zona de calle Presidente Roca y avenida San Martín. Un llamado al servicio de emergencias alertó a las autoridades sobre la situación y un grupo de efectivos policiales se trasladó hasta el lugar.
Femicidio en San Juan: cómo hallaron a la víctima y qué pasó con su pareja
Al ingresar a la vivienda, los policías encontraron a Vechiarello tendida en el suelo y con varias heridas cortantes. En el mismo lugar estaba su pareja, quien, según las primeras actuaciones, intentaba quitarse la vida.
El hombre fue identificado como Carlos Gonzalo Riveros, de 25 años. Al advertir la situación, los efectivos intervinieron para preservar su integridad física y evitar que concretara el intento.
Los médicos que llegaron posteriormente constataron la muerte de la joven. Riveros, en tanto, sobrevivió y se encuentra fuera de peligro, por lo que quedó detenido a disposición de la Justicia.
De acuerdo con lo informado por Tiempo de San Juan, el acusado permanece bajo custodia y se espera que sea indagado en el marco de la investigación.
Investigación del femicidio en Calingasta
Por el momento, no se estableció el móvil del ataque. Una de las hipótesis que se analiza está vinculada con la situación de ambos dentro de la formación de Gendarmería.
Según las primeras informaciones, Riveros habría sido separado recientemente del Instituto de Formación de Gendarmería, mientras que Vechiarello continuaba con su formación.
La investigación quedó a cargo de la UFI Delitos Especiales, que busca determinar qué ocurrió dentro de la vivienda, establecer cómo se desencadenó el ataque y reconstruir los últimos momentos de la víctima.
Los investigadores deberán además avanzar sobre las circunstancias que rodearon el intento de suicidio del acusado y establecer su eventual responsabilidad en el crimen.
En pocas palabras
- Femicidio en San Juan: hallaron asesinada a Camila Agustina Vechiarello, aspirante a gendarme, en Calingasta.
- Detención de la pareja: su novio, Carlos Gonzalo Riveros, también aspirante, fue detenido en el lugar tras intentar quitarse la vida.
- Investigación en curso: se analiza el móvil del crimen, posible vínculo con diferencias en la formación de Gendarmería.