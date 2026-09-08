El asesor político argentino Fernando Cerimedo fue trasladado este martes al penal de máxima seguridad de Chonchocoro, en La Paz. La Justicia boliviana dispuso su derivación preventiva en la investigación que lo señala como presunto instigador del intento de homicidio contra su ex pareja, la abogada Nadia Beller.
Fernando Cerimedo fue trasladado a una cárcel de máxima seguridad
Fernando Cerimedo fue trasladado al penal de Chonchocoro en Bolivia. El consultor argentino es investigado por el ataque contra su ex pareja, Nadia Beller
Operativo y derivación de Fernando Cerimedo a La Paz
Fernando Cerimedo salio de la penitenciaría de Palmasola, ubicada en Santa Cruz de la Sierra y fue trasladado al aeropuerto de El Alto y su posterior ingreso al penal de Chonchocoro, unidad ubicada a 4.000 metros sobre el nivel del mar.
El dictamen judicial firmado por el juez Douglas Borda desestimó los planteos presentados por la defensa de Fernando Cerimedo, que buscaba mantener la prisión preventiva en el establecimiento cruceño. El magistrado convalidó la medida por 180 días mientras avanza la instrucción del expediente.
Además de la causa por la agresión a la abogada Nadia Beller, la Justicia mantiene abierta una investigación paralela por presunto enriquecimiento ilícito. En ese contexto, los fiscales fundamentaron la necesidad de unificar las medidas de resguardo en un penal de mayor seguridad.
El mensaje de Fernando Cerimedo al presidente Rodrigo Paz
Durante su traslado hacia el vehículo oficial, el imputado argentino realizó breves declaraciones ante los medios de comunicación. En ese contacto con la prensa, se dirigió directamente al presidente boliviano, Rodrigo Paz Pereira, con un pedido de disculpas públicas respecto de las recomendaciones previas recibidas.
"Que me perdone por no haberle hecho caso y meterme con esa loca", afirmó Fernando Cerimedo al hacer referencia a los consejos que el mandatario le habría brindado sobre su vínculo sentimental. El pronunciamiento buscó respaldar las declaraciones de la Jefatura de Estado para desligar al gobierno central de las acusaciones en tribunales.
En sus manifestaciones, Fernando Cerimedo cuestionó a la denunciante y sostuvo que la profesional deberá aportar explicaciones formales ante las autoridades judiciales encargadas de la causa. El expediente continúa recabando evidencia testimonial e informes periciales para esclarecer el grado de intervención del estratega en el hecho.
Antecedentes del consultor Fernando Cerimedo con el gobierno
La vinculación entre las partes se remonta al proceso electoral en el que Fernando Cerimedo prestó servicios de marketing político y asesoramiento técnico durante la campaña del actual gobernante. Tras la victoria en las urnas, las autoridades precisaron que el profesional no asumió responsabilidades ni cargos en la estructura del Estado.
El ataque contra Nadia Beller ocurrió semanas atrás y motivó la apertura de un expediente penal de oficio para determinar las responsabilidades materiales e intelectuales. Con la nueva resolución de los juzgados de instrucción, el estratega Fernando Cerimedo permanecerá bajo custodia a la espera de las resoluciones fijadas por la Cámara de Apelaciones.
En pocas palabras
- Fernando Cerimedo: fue trasladado a penal de máxima seguridad en Bolivia por intento de homicidio contra su expareja.
- Causa judicial: está investigado por el ataque a Nadia Beller y un caso paralelo de enriquecimiento ilícito.
- Declaraciones: pidió disculpas al presidente Rodrigo Paz y cuestionó a la denunciante.