Fernando Cerimedo fue trasladado a una cárcel de máxima seguridad

Acusado de intento de asesinato. Fernando Cerimedo pidió disculpas al presidente Rodrigo Paz y cuestionó a la denunciante.

Además de la causa por la agresión a la abogada Nadia Beller, la Justicia mantiene abierta una investigación paralela por presunto enriquecimiento ilícito. En ese contexto, los fiscales fundamentaron la necesidad de unificar las medidas de resguardo en un penal de mayor seguridad.

El mensaje de Fernando Cerimedo al presidente Rodrigo Paz

Durante su traslado hacia el vehículo oficial, el imputado argentino realizó breves declaraciones ante los medios de comunicación. En ese contacto con la prensa, se dirigió directamente al presidente boliviano, Rodrigo Paz Pereira, con un pedido de disculpas públicas respecto de las recomendaciones previas recibidas.

"Que me perdone por no haberle hecho caso y meterme con esa loca", afirmó Fernando Cerimedo al hacer referencia a los consejos que el mandatario le habría brindado sobre su vínculo sentimental. El pronunciamiento buscó respaldar las declaraciones de la Jefatura de Estado para desligar al gobierno central de las acusaciones en tribunales.

En sus manifestaciones, Fernando Cerimedo cuestionó a la denunciante y sostuvo que la profesional deberá aportar explicaciones formales ante las autoridades judiciales encargadas de la causa. El expediente continúa recabando evidencia testimonial e informes periciales para esclarecer el grado de intervención del estratega en el hecho.

Antecedentes del consultor Fernando Cerimedo con el gobierno

La vinculación entre las partes se remonta al proceso electoral en el que Fernando Cerimedo prestó servicios de marketing político y asesoramiento técnico durante la campaña del actual gobernante. Tras la victoria en las urnas, las autoridades precisaron que el profesional no asumió responsabilidades ni cargos en la estructura del Estado.

El ataque contra Nadia Beller ocurrió semanas atrás y motivó la apertura de un expediente penal de oficio para determinar las responsabilidades materiales e intelectuales. Con la nueva resolución de los juzgados de instrucción, el estratega Fernando Cerimedo permanecerá bajo custodia a la espera de las resoluciones fijadas por la Cámara de Apelaciones.