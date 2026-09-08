Malvinas: el gobierno de Milei sancionó a otras 15 personas y empresas por explotación de hidrocarburos

Una vista área de las Islas Malvinas.

Según se detalló en el texto oficial, estas 15 nuevas actuaciones se suman a los 45 sumarios sancionatorios que ya se encontraban en curso, alcanzando un total de 60 sujetos bajo investigación por infringir la legislación vigente.

Infracción a la Ley 26.659

Las actuaciones se fundamentan en el artículo 2° de la Ley N° 26.659, normativa sancionada para regular e inhibir la exploración y explotación de recursos petroleros y gasíferos en la plataforma continental argentina sin el otorgamiento previo de concesiones o permisos emitidos por las autoridades competentes del país.

Desde la Casa Rosada remarcaron que este despliegue responde a un trabajo continuado de identificación de actores que vulneran la soberanía marítima e insular.

"La ampliación de estos procedimientos responde a un trabajo sostenido de identificación de todos los actores involucrados en la explotación ilegítima de nuestros recursos. El gobierno nacional seguirá avanzando en esta identificación e iniciará los sumarios para sancionar a todos los responsables", subraya el comunicado difundido en esta jornada.

Defensa de los recursos en el Atlántico Sur

El pronunciamiento oficial reafirma de manera categórica que las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son del pueblo argentino.

En ese sentido, el Ejecutivo remarcó que "nadie podrá disponer de sus recursos sin la autorización de nuestro país", calificando las medidas iniciadas como un paso firme dentro de la postura fijada por la administración nacional para la preservación de los activos estratégicos en la región austral.

El comunicado concluye que el Estado argentino agotará todas las instancias administrativas, diplomáticas y jurídicas a su alcance con el propósito de garantizar que las personas e instituciones imputadas respondan por las faltas cometidas contra los derechos soberanos de la Nación.