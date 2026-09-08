El encargado de Negocios de la embajada de Brasil en Buenos Aires, Eduardo Uziel, revalidó la postura diplomática sobre la soberanía por las islas Malvinas. El representante del país vecino expresó que la posición argentina respecto al archipiélago representa una política de Estado que trasciende a las administraciones de turno en la región.
La soberanía por las islas Malvinas une a la región
“El apoyo brasileño se mantuvo invariable desde 1833 a la soberanía por las islas Malvinas ”, aseveró Uziel ante los asistentes. El diplomático argumentó también que los lazos históricos y comerciales entre ambas naciones superan las coyunturas locales.
El encuentro contó con la asistencia de diplomáticos, ex cancilleres, legisladores y figuras de diversos sectores de la política nacional. La manifestación pública se hizo en el marco de la celebración por el 204° aniversario de la Independencia de la nación vecina.
Diferencias políticas y la causa por la soberanía por las islas Malvinas
Las palabras diplomáticas ocurrieron en un contexto signado por notorias diferencias ideológicas entre el mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y el presidente Javier Milei.
A pesar del distanciamiento personal entre los líderes, las autoridades operativas prefirieron sostener el acompañamiento bilateral histórico.
Desde la Cancillería argentina hicieron llegar sus saludos formales por el día patrio del país fronterizo. Las áreas de gestión bilateral mantienen canales de comunicación abiertos para abordar asuntos de interés comercial, logístico y de seguridad fronteriza.
Respaldo regional a la soberanía por las islas Malvinas
El respaldo brindado por el socio regional se alinea con las manifestaciones de otros representantes de la comunidad internacional. La administración nacional busca sostener el acompañamiento de organismos multilaterales y países aliados frente a los diferendos territoriales con el Reino Unido.
La postura manifestada por el representante diplomático reafirma que el apoyo forma parte de los acuerdos históricos del Mercosur. El gobierno nacional mantiene activa la denuncia por la explotación ilegítima de recursos naturales en la zona austral.
Dirigentes del arco político local destacaron la importancia de preservar las coincidencias de Estado con los países limítrofes. Las autoridades coincidieron en que la integración regional resulta clave para consolidar la posición nacional en los foros internacionales.
En pocas palabras
- Brasil ratificó su apoyo histórico a la soberanía argentina por las Islas Malvinas en un acto oficial.
- Diplomacia: A pesar de diferencias políticas entre Lula y Milei, se reafirmó la postura bilateral.
- Apoyo regional: La postura se alinea con la del Mercosur y busca respaldo internacional para el reclamo.