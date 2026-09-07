Milei aseguró que denunciará a 5 empresas que quieren sacar petróleo en Malvinas

Según informó el Ejecutivo, Navitas Petroleum Development & Production, Navitas Petroleum Atlantic United y JHI Associates cuentan con licencias otorgadas por el gobierno británico para realizar actividades de exploración o explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte.

La ubicación de Sea Lion, el proyecto petrolero ubicado al norte de Malvinas.

La Casa Rosada consideró que esas autorizaciones fueron concedidas por el “ilegítimo gobierno del Reino Unido” y que las actividades proyectadas vulneran las disposiciones de la Ley 26.659, que establece las condiciones para la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina.

La presentación judicial también alcanzará a Navitas Petroleum LP y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd., señaladas en el comunicado como accionistas de las compañías involucradas.

La denuncia también abarcará a directivos y representantes

El gobierno anticipó que la acción penal no quedará limitada a las sociedades comerciales. También se dirigirá contra los directores, gerentes, síndicos, integrantes de consejos de vigilancia, administradores, mandatarios, representantes o personas autorizadas que hayan intervenido en los hechos investigados.

En el comunicado, el Ejecutivo definió la denuncia como una medida destinada a proteger los recursos naturales y los derechos soberanos de la Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, además de los espacios marítimos e insulares correspondientes.

La administración de Javier Milei sostuvo que continuará investigando y promoviendo acciones judiciales e institucionales contra quienes desarrollen actividades sobre recursos que la Argentina considera pertenecientes a su territorio.

La imagen de un barco petrolero difundida por el proyecto Sea Lion, que opera en Malvinas.

Una instrucción para financiar la Base Naval Integrada

Junto con el anuncio de la denuncia, el gobierno informó que el presidente Javier Milei firmó una instrucción dirigida al ministro de Economía, Luis Caputo, para que el proyecto de Presupuesto Nacional 2027 priorice el desarrollo de la Base Naval Integrada que se planea en Tierra del Fuego y de otros proyectos considerados estratégicos.

El eje presupuestario deberá ser enviado al Congreso el próximo 15 de septiembre. De acuerdo con la comunicación oficial, esas inversiones buscarán fortalecer la seguridad nacional y la protección de los intereses soberanos argentinos.