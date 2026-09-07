El plan comenzó a funcionar. El ministro de Hacienda Víctor Fayad -como contó Diario UNO este domingo- había diseñado una propuesta para que los bancos que operan en Mendoza refinancien las deudas de unos 271.000 morosos, y logró cerrar el primer acuerdo con el Banco Nación. La entidad aceptó refinanciar deuda a una tasa conveniente y en un plazo prudencial.
Cornejo acordó con el Banco Nación refinanciar deudas de morosos y a cambio les rebajará 2 impuestos
El acuerdo con el Banco Nación supone refinanciar deudas a menos de 40% de tasa anual y a 24 meses. Le reducirá 2 puntos de Ingresos Brutos y eximirá de Sellos
Este lunes al mediodía el gobernador Alfredo Cornejo se reunió con el gerente del Banco Nación, Gastón Álvarez y si bien aclaró que para el Gobierno provincial la situación del creciente endeudamiento es un conflicto que el propio sistema financiero debería resolver porque "es entre privados", admitió que entre varias causas ese endeudamiento pudo deberse a las altas tasas de interés que se pactaron en esos créditos, que preveían una inflación más alta de la que se registró, que va en baja.
"El Banco Nación está ofreciendo una refinanciación bastante conveniente a nuestro criterio y aspiramos a que todos los bancos lo hagan. Porque hay premura en hacerlo lo más rápido posible y hacerlo por el canal digital", comenzó marcando el gobernador.
El acuerdo, según explicó el ministro Víctor Fayad supone que el Banco Nación va a refinanciar deudas a una tasa nominal anual inferior a 40% a un plazo no menor de 24 meses.
La idea es que esa refinanciación no sea sólo para morosos que arrastran deudas de más de 90 días, sino también para quienes estén al día en el pago de sus préstamos o créditos. Además aspiran a que las refinanciaciones que ocurran a través de los canales digitales se puedan hacer de manera automática
A cambio el Estado mendocino va a eximir al Banco Nación del pago de Sellos de esos acuerdos, y también como adelantó este diario se le rebajará dos puntos la alícuota de Ingresos Brutos. Aquellos que refinancien deuda pasarán de pagar una alícuota de 7 a una de 5 puntos.
De 870.000 tomadores de créditos en Mendoza, 271.000 están en mora
Fayad explicó que en Mendoza hay 870.000 tomadores de créditos, no sólo con los bancos, sino también con tarjetas de créditos y billeteras virtuales. De esa cantidad hay 271.000 que arrastran demoras en los pagos de sus cuotas.
"Y esto hace que todo el sistema sufra, porque para poder sostener ese nivel de mora deben pagar todos los que están en el sistema, que son los que están al día. Porque el sistema de créditos se retroalimenta", explicó Fayad para argumentar por qué al Estado mendocino le preocupa el nivel de mora y en definitiva por qué decidió intervenir para buscar refinanciación.
El ministro aseguró que este incentivo de rebaja impositiva que ofrece el Estado a los bancos que refinancien deuda, va a permitir reducir la mora del sistema y a la par "va a permitir liberar el ingreso disponible de aquellos deudores que van a poder financiar sus deudas en mejores condiciones. Por eso creemos que es un esfuerzo necesario".
En paralelo Fayad anunció que esa propuesta de rebaja impositiva deberá tener el aval de la Legislatura, por lo que en breve enviarán el proyecto desde el Ejecutivo.
En pocas palabras
- Acuerdo Banco Nación: refinanciará deudas a menos de 40% anual y a 24 meses.
- Beneficios impositivos: reducción de 2 puntos en Ingresos Brutos y eximición de Sellos.
- Objetivo: reducir la mora de 271.000 morosos y liberar ingreso de deudores.